Маскот «Денвера» получает больше звезд женской НБА (650 тысяч). За что ему столько денег?

В мире плюшевых героев.

Объяснять, почему у представителей вроде бы «легкого» жанра высокие зарплаты – довольно странно.

Ведь все и так очевидно. Шуты, скоморохи, юродивые всегда были по своему привилегированной кастой, которая сквозь время эволюционировала в цирк, сатиру и стенд-ап комедию. Навык мастерски развлекать толпу, используя для этого широчайший спектр умений (от акробатических и актерских до литературных и организаторских), сделали великими Чарли Чаплина, Юрия Никулина, Михаила Жванецкого, Дэйва Шапелла и многих других. Поэтому неудивительно, что в нашем мире чистогана те, кто умеет качественно работать с большой аудиторией, получает соответствующее вознаграждение.

По этой причине годовая заработная плата в 625000 долларов для маскота «Наггетс» Рокки не кажется чем-то сверхъестественным. Даже на фоне минимальных зарплат игроков НБА (1017781 долларов), среднестатистической зарплаты баскетболисток женской НБА (102751 долларов) и зарплаты двукратной чемпионки WNBA и пятикратной олимпийской чемпионки Дайаны Таурази (228 000 долларов) . Поэтому изучение количества цифр в чеке на предъявителя в кармане у горного львенка – это не стремление оценить стоимость его шкуры на черном рынке, а лишь возможность поближе соприкоснуться с той частью НБА, которая редко попадает в фокус внимания, несмотря на то, что ее главные лица всегда на виду.

Маскоты НБА – это лига в лиге

Причем более завуалированная, чем НБА. Конспирация людей в поролоновых костюмах немногим уступает субординации людей в черном. И нет, не потому, что взрослым дядечкам неудобно афишировать, что они изображают фиолетового инопланетянина перед детьми.

Да и чего стыдиться.

У маскотов есть свой Зал Славы – располагается в городке Уайтинг в тридцати минутах езды от Чикаго.

Своя ежегодная награда лучшему маскоту – последнюю цапнул кондор Чак из «Клипперс».

Есть свои гуру вроде Дэйва Рэймонда, который создает маскотов, исходя из специфики и истории клуба и города, в котором он базируется. Именно Рэймонд придумал маскота для клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» по имени Гритти.

Неплохие деньги. Средняя зарплата маскота НБА порядка 60 000 долларов.

И самое главное, у маскотов имеется очень и очень серьезная протекция со стороны клубов, которые не желают разбрасываться своими сотрудниками.

Именно по этой причине люди, работающие в качестве маскотов, редко появляются в публичном пространстве и предпочитают ассоциироваться исключительно со своими персонажами. Должность маскота подразумевает вариативность и уровень профессионализма, который сложно отыскать на стороне. Поэтому никто не хочет рисковать, предоставляя потенциальным конкурентам уже готовые кадры.

Дело в том, что человек за маской не только бегает по трибунам и размахивает руками. Он сам прописывает гэги, составляет развлекательную программу, занимается проектировкой трюков и их исполнением. Практически каждый, кто скрывается под смешным псевдонимом и личиной пушистого зверька, является профессиональным каскадером или, как минимум, прошел усиленные каскадерские курсы. Можно было бы нанять сценариста и каскадера отдельно, но это неудобно. Во-первых, так дороже. И, во-вторых, часто сценаристы не знают специфики работы каскадеров, а те в свою очередь не готовы исполнять завиральные фантазии сценаристов.

Кроме того, люди, исполняющиеся обязанности маскотов, должны обладать знаниями о физиологии и медицине, ведь без них невозможно рассчитать потенциальные риски при составлении трюков. Многие нынешние профессионалы начинали работать в качестве маскотов еще на уровне университетов и колледжей.

«В университете Делавэр, где я учился, не было маскота для спортивных команд. Чтобы это исправить, руководство объявило конкурс, победителю которого вручалась ежегодная стипендия. Я расписал сценарий и придумал концепцию университетского маскота – и победил. Помимо скетчей и различных вариантов набросков, в мою пользу говорило то, что я занимался гимнастикой в старших классах школы, поэтому смог продемонстрировать часть из моих задумок вживую. Это мне и помогло. А дальше уже все пошло по нарастающей», – рассказывал Боб Боудвин, более известный как мишка Клатч, представляющий «Хьюстон».

Маскотам платят не только за развлечение, но и за риск

Не только за риск быть осмеянным. Существуют специальные конкурсы повышения квалификации для маскотов, уже работающих в НБА, и даже имеются частные предприятия, которые занимаются подготовкой к просмотрам в лигу.

Например, The Alexander and Associates College of NBA Mascots.

«Время от времени НБА проводит нечто вроде тренировочных лагерей для людей, которые хотят попробовать себя в качестве маскота. Большинство этих мест заняты, и конкуренция очень высокая, но лига проводит эти просмотры, чтобы иметь списки людей в случае экстренных ситуаций, таких как травмы. Еще одна причина – поиск потенциальных работников на перспективу. В общем, шансы у желающих есть. Но главное в такой ситуации – не упустить его, этому и посвящена наша программа. Мы анализируем работу профессиональных маскотов из большинства лиг, у нас есть разные типы физической подготовки в зависимости от уровня и опыта претендента. Наша задача – создать все условия, чтобы претендент в решающий момент чувствовал себя максимально готовым продемонстрировать свои лучшие качества», – говорил представитель The Alexander and Associates College of NBA Mascots Александр Мазулек.

Может сложиться мнение, что критерии отбора на должность маскота НБА сопоставима с тестами на поступление в службу MI-6. Отчасти. Лицензию на убийство бычку Бенни, понятное дело, не выдадут, но вот слова Джона Абси, который в 93-м создал медведя Джаза для «Юты» и изображал его последующие 24 сезона.

«Никогда не помышлял о гимнастике. Я просто сельский парень из Ист-Грэнд-Форкс, Миннесота. Вырос в большой семье со старшими братьями и сестрами. После того как окончил школу, я пошел в армию, служил в войсках разведки. Не то чтобы я был Джи Ай Джо. Просто это был способ заработать на колледж. И все же гоняли нас знатно: марш-броски, полосы препятствий, рукопашные спарринги. Когда я вернулся, то поступил на заочное, и чтобы прокормиться, помимо учебы, преподавал азы гимнастики в American Gold Gymnastics. Ну, как преподавал, я соврал, что уже работал в качестве преподавателя и по большому счету давал какие-то базовые вещи. Ходил на занятия к другим педагогам, просил показать тот или иной элемент, а потом повторял его перед учениками. И вот однажды в American Gold Gymnastics нагрянули представители команды лиги CBA «Фарго Фивер» и спросили: «Не хочет ли кто-нибудь попробовать себя в качестве маскота?». Зарплата была 25 долларов за матч. У меня не было денег в кармане и особых перспектив. Так что я согласился», – вспоминал Абси.

Вскоре Абси уволили из «Фивер» за слишком рисковые трюки – он съезжал по ступеням на санках с самой высокой трибуны. После он работал в «Виннипег Тандер», и уже потом его волею судеб занесло на собеседование в «Джаз», где его идея с медведем превзошла пантеру, джазманийского дьявола и прочие придумки конкурентов. Абси стал неотъемлемой частью фольклора «Юты», отработал более 800 домашних матчей, а его медведь Джаз вошел в Зал Славы маскотов.

Сейчас Джон – состоявшийся человек, он преподает собственную методику физических упражнений, направленную на растяжку и поддержание физических кондиций. Ну, и на здоровый отжиг, конечно же.

И все же, почему так много платят?

Прежде всего, по полмиллиона долларов платят не всем.

Более того, далеко не у всех команд НБА есть маскоты, и это частенько становится предметом издевок. Например, «Лейкерс», у которых никогда не было маскота, частенько прилетает за это. «У «Лейкерс» однажды был «Шоутайм», с тех пор они решили, что развлекать зрителей на трибунах не обязательно», «Лейкерс» настолько высокомерны, что вместо маскота у них стареющий Джек Николсон» – стандартные предъявы к «озерникам». Но «Лейкерс» хотя бы (время от времени) побеждают и генерируют интерес к клубу, а вот у «Никс» с этим полный швах. Один из клубов, с которых начиналась НБА и базирующийся в городе с колоссальной историей, не может дополнить свое баскетбольное наследие. Хотя болельщики «никербокеров» сходятся на том, что не «не может», а «не хочет». «Все ясно, Долан не хочет конкуренции. Хотя, сказать по правде, ему нечего опасаться. Смешнее него баскетбольный Нью-Йорк никогда ничего не видел и не увидит», – сходятся в своем мнении относительно владельца «Никс» фанаты.

А вот у пары других клубов с вакантным местом маскота так было не всегда. До тех пор пока «Голден Стэйт» не начали делать шоу на паркете, в тайм-аутах зрителей развлекали сначала Берсеркер, а после супергерой по имени Тандер.

Последний и стал причиной того, что «Уорриорс» не торопятся с выбором нового кандидата на пустующую вакансию. За Тандера и его действия отвечал стенд-ап комик Садики Фулер, который по его же словам был настолько влюблен в свою работу, что порой перебарщивал со степенью энтузиазма. Пиком его работоспособности стал случай, когда Садики одетый в костюм Тандера зашел в банк снять денег, а когда девушка на кассе спросила, почему он в таком виде, ответил: «Бабки на стол!» Вязать Фулера не стали, но в клуб сообщили. Там, естественно, байронический юмор паренька не оценили. Так Садики сгорел на работе, а «Уорриорс» отказались от маскота, который совершал не только супергеройские поступки.

Последний клуб, осиротевший после отказа от маскота – «Бруклин». Там все просто пошло не по плану. То есть по плану, но по плану Михаила Прохорова. Поэтому Бруклинский Рыцарь просуществовал всего два сезона, после чего был лишен титула и разжалован по многочисленным просьбам болельщиков. А поскольку сейчас в команде есть Кайри Ирвинг, то с маскотом «Бруклин» не торопится.

И все же маскоты – это немаловажная часть имиджа клуба. И «Клипперс», у которых такового не было до 2016 года, это подтверждают. Стив Балмер, едва выкупив клуб в 2014-м, не то чтобы сделал создание маскота главным приоритетом, но обозначил его наличие как часть построения новой культуры.

«Мы должны дать понять, что Лос-Анджелес – это город не одной баскетбольной команды. Должны дать понять это всем. От взрослых до детей. Люди старшего поколения насмотрелись на неудачи «Клипперс» на годы вперед. Поэтому нужно создать для их детей образ, с которым бы у них ассоциировалась целеустремленность, напористость и желание добиваться самых высоких целей. Мы хотим, чтобы Чак воспринимался наравне с бычком Бенни, леприконом Лакки и медвежонком Клатчем», – так говорил Балмер на презентации кондора Чака.

И вот как раз те, кого упомянул Балмер, действительно тяжеловесы, которым и платят солидные деньги. Платят не только за работу. Хотя и ее хватает. Ведь, помимо матчей, маскоты обязаны присутствовать на благотворительных мероприятиях, которые проходят под эгидой или при участии клуба. Это значит: медиа-дни, автограф-сессии, все мероприятия, так или иначе связанные с различными праздниками, всевозможные социальные программы, направленные на борьбу с курением, наркоманией, алкоголизмом, акции в поддержку женщин борющихся с раком груди, облысением и всем чем только возможно. Практически на любом мероприятии, в рамках которого фигурирует название клуба, должен присутствовать маскот. При этом ты всегда должен быть свеж, бодр, весел и отзывчив. Это выхолащивает. Очень. Даже если просто произносишь этот неполный перечень вслух. Так что такая работа должна быть хорошо оплачена, а если ты больше чем просто маскот, то вдвойне.

Какие бывают элитные маскоты и как среди них оказался Рокки?

Рокки, может, и самый высокооплачиваемый маскот, но точно не самый авторитетный. Даже великие знают: не стоит быковать на Бенни.

«Первый и последний раз меня освистала домашняя публика, когда я подшутил над Бенни. Я что-то шепнул ему и толкнул, а он схватился за голову и вопросительно посмотрел на меня. Такого осуждающего гула я не слышал ни на одной другой площадке НБА. Я быстро усвоил урок и впредь не повторял свою ошибку», – жаловался Майкл Джордан.

Бычок Бенни впервые появился на площадке НБА в 1969 году и с тех пор остается неизменным символом «Чикаго». Болельщики всерьез подавали петицию, чтобы рядом со стадионом установили статую Бенни. По замыслу бычок должен был растянуться в каноническом прыжке Джордана. Дело удалось замять и перевести в шутку только при участии самого Бенни.

Маскот «Чикаго» – первый в истории НБА и третий (400 000 долларов) в рейтинге пяти самых высокооплачиваемых. Кроме лидирующего Рокки (625 000 долларов), его обходит ястреб Гарри их Атланты (600 000 долларов). На четвертом месте горилла Гоу из Финикса(200 000 долларов). Замыкает пятерку шершень Хьюго из Шарлотт (100 000 долларов) .

Итак, возникает закономерный вопрос: если Бенни получает солидные пенсионные за свои исторические выступления, то почему так много платят маскотам «Наггетс», «Хоукс», «Санс» и «Хорнетс»?

С «Хоукс», «Санс» и «Хорнетс» все довольно очевидно. Это тот же диагноз, что и у «Клипперс», просто разные стадии. Все это находящиеся в процессе успешного перестроения команды с молодыми звездами, которые стремятся привлечь к себе максимальное внимание и сформировать позитивный образ. Это требует большего числа публичных событий, социальных активностей, встреч с болельщиками и наведения шороха. Поэтому зарплата Гарри, Гоу и Хьюго – это инвестиции в активное продвижение клуба, а для ястреба из Атланты еще и повод прилюдно уколоть титулованных «Буллс», которые все никак не могут взять себя за рога.

С Рокки ситуация диаметрально противоположная. Тут замешана семейственность. Рокки дебютировал 15 декабря 1990 года, когда «Денвер» показывал исторически низкие показатели по продажам билетов. Сросшийся с костюмом Кен Соломон изображал горного львенка на протяжении последующего 31 года.

Были счастливые моменты, вроде включения Рокки в Зал Славы в 2008.

Были откровенно пугающие, когда в 2013 крепежи слишком сильно сдавили грудную клетку Соломона и он потерял сознание, пока спускался с верхней точки арены на паркет.

В 2021-м Кен вынужден был уйти на покой по состоянию здоровья. Но как в такой ситуации быть клубу и где искать качественного сменщика? Когда об этом спросили владельца «Денвера» Стэна Кронке, он процитировал товарища Груздева, сказав: «Вы же меня наповал бьете этим вопросом!»

В итоге бить никого и ничем не пришлось. Жизнь подсказала решение. Кен Соломон пошел на повышение и стал заведующим всеми развлекательными активностями арены, а внутри Рокки обосновался Гаррет Соломон, сын Кена, который до этого работал в качестве маскота «Детройт Пистонс» – коня Хупера. The Athletic даже выкатил сентиментальную статью на эту тему, правда, по просьбе фигурантов имена были изменены. Представители «Наггетс» тоже решили не выходить из образа и сказали, что это личные дела клуба и вообще Рокки – самостоятельный член денверской семьи. Так что зарплата Рокки – это своего рода реверанс в сторону семейства Соломонов, которые уже во втором поколении являются неотъемлемой частью «Наггетс» и продолжают служить клубу при любых обстоятельствах. Тот случай, когда деньги – это не способ купить преданность или инвестировать в создание новой культуры, а желание подчеркнуть ценность уже имеющихся традиций.

