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Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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Трансферная форточка закрывается.

Три недели назад в НБА прошел один из самых ярких дедлайнов на обмены в истории, обменяли Дюрэнта, Кайри, Уэстбрука, и на этом трансферное окно закрылось… а игроки продолжили менять команды.

Потому что окно-то закрылось, а вот форточка осталась: обменивать игроков нельзя, зато подписывать свободных агентов – все еще можно, ну и отчислить баскетболиста можно в любой момент.

После каждого дедлайна традиционно открывается сезон выкупов контракта – раньше он был значительно короче и внезапнее, но после того как дедлайн перенесли с конца февраля на начало месяца, стратегии изменились.

В 2023-м в НБА обновили рекорд по числу игроков, чьи контракты были выкуплены (10), и сейчас мы попытаемся разобраться почему.

Правила выкупов

Для начала нужно проговорить, что вообще такое «выкуп контракта» в НБА. Ведь это понятие сильно отличается от того, что есть в НХЛ, НФЛ и других видах спорта.

Иногда у болельщиков, незнакомых со всеми процедурами контрактов, возникает вопрос: кто у кого выкупает контракт? Игрок у клуба или клуб у игрока?

На самом деле – и то, и то. Общая суть выкупа в том, что клуб и игрок решают прекратить сотрудничество. Контракты в НБА не прекращают действие по ходу сезона, только в конце (не считая 10-дневок), базовая зарплата – фиксированная и пересмотру не подлежит. Иногда игрока не получается обменять в другой клуб – чаще всего, потому что польза уже не соответствует текущей зарплате и спроса в лиге нет. И тогда после дедлайна игрок и клуб в тупике. Спортсмен не нужен клубу и только занимает место в заявке, да еще и зарплата капает, но он не получает игровой практики в клубе, который не соответствует его амбициям.

И в этот момент стороны договариваются о выкупе. Выкуп – это отчисление игрока с одновременным уменьшением гарантии в его контракте (практически всегда в таких историях это истекающий летом контракт).

То есть:

клуб освобождает место в составе, а еще и экономит какие-то деньги, отпуская ненужного игрока, который и так бы ушел через несколько месяцев как свободный агент;

игрок соглашается уступить часть своей зарплаты, зато может подписаться с новой командой – у него других легальных механизмов уйти из команды до истечения контракта, кроме как просить клуб об отчислении, нет.

Чем-то это напоминает обмены НХЛ с удержанием части контракта в платежке старого клуба (в НБА таких нет). Но напоминает только условно.

Во-первых, без согласия игрока контракт не выкупается – в одностороннем порядке его можно отчислить без выкупа, но тогда «мертвые деньги» его зарплаты так и будут висеть в платежке в полном объеме.

Во-вторых, клуб не получает никакой компенсации за переход игрока.

В-третьих, в зарплатной ведомости остается намного больше, чем половина контракта, особенно если выкуп происходит не в межсезонье, а по ходу сезона, как сейчас, после дедлайна на обмены – 90%-95%.

Почему так много? Игроки не пойдут на выкуп контракта, если в итоге потеряют в деньгах. Это и так удар по их самолюбию и репутации – как же такой хороший игрок и никому не пригодился, еще и отчислен был! Так что лишь единицы готовы жертвовать миллионами во время выкупа. На это согласны лишь те, кто заработал за карьеру девятизначную сумму – Гриффин, Олдридж, Пау Газоль – и вот тогда под занавес карьеры они готовы пойти на финансовые жертвы ради перехода в более сильную команду перед плей-офф.

Другие ветераны или не столь богаты, или не так сильно хотят уйти, а в середине сезона у претендентов на их услуги из доступных контрактов обычно остается только минималка (600-900 тысяч в зависимости от стажа игрока и дня подписания). Именно столько баскетболисты обычно и уступают старому клубу.

Итог: термин «выкуп» был бы понятнее, если бы назывался «досрочный разрыв контракта по согласию обеих сторон», но даже по-английски «mutual termination» звучит более громоздко, чем «buyout». Поэтому в НБА пользуются термином, который в других лигах и других ситуациях может значить что-то совсем другое.

Как в НБА пришли к идее выкупов?

Выкупы стали популярными в середине 00-х, когда клубы обнаружили, что комплектация команды на чемпионскую гонку не заканчивается в момент дедлайна. В 2004-м с помощью рынка выкупов «Пистонс» вернули в клуб запасного разыгрывающего Линдси Хантера, который стал важным элементом чемпионской команды. Уже на следующий год о выкупах контракта после дедлайна договаривались будущие члены Зала славы Гэри Пэйтон и Алонзо Моурнинг.

В 2008-м «Бостон» стал чемпионом в том числе благодаря усилению после дедлайна – правда, главное весеннее приобретение центровой Пи Джей Браун не был выкуплен, он просто был уже на пенсии и решил возобновить карьеру, а вот Сэма Кэсселла получили именно благодаря тому, что тот расставался с «Клипперс» после дедлайна. Генменеджеру «Селтикс» Дэнни Эйнджу формула понравилась, и он пытался ее повторить: в 2009-м – Стефон Марбери, в 2010-м – Майкл Финли, в 2011-м – не экс-звезды, зато сразу двое: Трой Мерфи и Карлос Арройо…

А поскольку за Эйнджем в те годы было принято повторять, охота за громкими именами на «бай-аутах» стала модной. И все же обычно таких имен было не так много – слишком многое должно было сойтись: опытный игрок, на истекающем контракте, в ни на что не претендующей команде, согласной его отпустить, при этом вариантов обмена не было, но заинтересованные клубы остаются.

Почему так много выкупов в этом году?

Как только дедлайн на обмены перенесли на две недели ближе к концу сезона, рынок активизировался. В 2018-м впервые выкупили контракт баскетболиста, когда-то становившегося MVP НБА – это был Деррик Роуз. В 2020-м был установлен новый рекорд – 8 игроков выкупили контракты после дедлайна (не просто были отчислены, а именно выкуплены).

В 2023-м рекорд обновили до 10. Первая ключевая причина – очень широкий пул команд, считающих себя претендентами на титул в этом году, а значит, охотящихся за последними доступными вариантами усиления на плей-офф.

Вторая ключевая причина (связанная с первой) – богатейший на обмены дедлайн с рекордным числом задействованных команд, 27 из 30.

Это означает, что где-то клуб получил в обмене контракты игроков, на которых не рассчитывает – большинство выкупов контракта происходит после обмена в новый клуб в дедлайн. Где-то клуб наоборот получил в сделке перспективного игрока, выталкивающего ветерана из ротации. У другой команды после большого обмена образовалась дыра в составе, которую можно заполнить только выкупленным игроком, ведь все остальные свободные агенты в феврале-марте – это баскетболисты уровня Джи-лиги.

Мы еще не упомянули о двух очень важных правилах, связанных с любыми отчисленными игроками, в том числе и выкупленными:

1. Чтобы сохранить возможность играть за новую команду в плей-офф, игрок должен быть отчислен до 1 марта. Однажды «Шарлотт» специально не отчисляли Бена Гордона до этой даты, потому что тот не хотел уступать много по контракту и испортил отношения с менеджментом. Момент подписания не важен – хоть в последний день регулярки, это дедлайн именно на отчисления. Был в заявке какой-то команды после 1 марта – можешь играть в плей-офф только за нее.

2. Если игрока обменивают из клуба А в клуб Б, то даже если клуб Б его отчислит, он не сможет до конца сезона вернуться в клуб А (или в течение года, если контракт не был истекающим, но это редкость, долгосрочные контракты крайне редко выбрасывают). Например, Стэнли Джонсон не может вернуться в «Лейкерс», зато мог подписать новый контракт с любой другой из 29 команд НБА (включая даже отчислившую его! Так, например, обратно в «Хьюстон» подписали Марьяновича).

Нюансы второго правила разобраны в комментарии* к этому тексту, чтобы не перегружать незаинтересованных читателей дополнительными заморочками контрактов НБА.

Итак, вот как выглядит список выкупленных игроков после дедлайна-2023. Да, тут больше 10 имен – объяснения будут ниже.

Тут не все отчисленные игроки, потому что, как уже говорилось, не всякое отчисление = выкуп, а только то, где игрок уступил часть своей зарплаты. Например, здесь нет того же Стэнли Джонсона, нет Гоги Битадзе, Брина Форбса, Ар Джея Хэмптона, Тони Брэдли и т.д. – этих игроков просто уволили, не тратя время и силы на переговоры о выкупе.

Три исключения в таблице, которые де-юре не были выкупами:

• Дедмон был отчислен «Сперс» с полной суммой контракта. Платежка САС находится ниже обязательной минимальной планки зарплат, им даже выгоднее было заплатить Деуэйну полную зарплату, а не просить скидку. В других условиях центровой наверняка договаривался бы о выкупе.

• У Сержа Ибаки был минимальный контракт на 1 год. При таком соглашении обязательства клуба – только фиксированные 1,8 млн (минимум для игрока с двухлетним стажем в НБА), а остальное компенсирует лига. К моменту обмена Ибака уже заработал больше этих 1,8 млн из своей старческой минималки в 2,9 млн. В итоге в случае выкупа Ибака уступал бы не клубу, а лиге – выкуп «Индианой» Сержа был просто технически невозможен.

• Уолла обменяли в дедлайн в клуб, который уже выкупал его контракт летом! Все тот же «Хьюстон». Тогда Джон уже уступил 6,5 млн, который потом получил от «Клипперс». Второй выкуп контракта одного и того же игрока в течение одного сезона выглядел бы слишком странно и, возможно, взорвал бы мозг бухгалтеру клуба.

С другими ветеранами, полученными в дедлайн в обменах, «Рокетс» как раз договорились о выкупе – это Джастин Холидэй и Дэнни Грин.

Грин вообще главный победитель с точки зрения финансов – он уступил «Рокетс» всего 300 тысяч, при этом от нового клуба получил не минималку, а целых 2 млн. «Кливленд» расщедрился на такой контракт, потому что им самим Кевин Лав оставил полтора миллиона – а Лав, в свою очередь, подписался в «Майами» на 3 млн, то есть тоже остался в плюсе.

Остальные игроки в основном уступили ровно тот же огрызок минималки (размер минимального контракта тает с каждым днем сезона), который получили от нового клуба. У некоторых, как у Беверли и Терренса Росса, это было даже конкретным условием выкупа: старому клубу компенсируют ровно столько, сколько игрок получит в новом месте.

Игроки соглашаются на выкуп контракта не только ради перехода в другую команду НБА – Леандро Больмаро, например, попросил отпустить его в «Барселону».

До «дедлайна после дедлайна», после которого прекратятся уже и выкупы, остается чуть больше суток. Деррик Роуз все еще в «Никс», и если его не отчислят в ближайшие часы, ему придется досиживать остаток сезона на скамейке «Нью-Йорка».

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, David Yeazell-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Jason Miller

1 комментарий

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Роман Сприкут
Автор
Обещанный комментарий* по нюансам обмена-выкупа-возвращения игрока.

Общее правило гласит так: если клуб отдал игрока в обмене, то в течение года после обмена (или пока не закончится его контракт, смотря что раньше), его нельзя вернуть. Это означает, что если вторая команда обменяет его в третью, третья в четвертую и так далее, первая все равно не может его выменять обратно в течение года/до конца сезона.

Раньше, если игрок в этот «запретный период» становился свободным агентом, его можно было подписать. И клубы пользовались лазейкой: так было с возвращениями упомянутых в тексте Хантера в Детройт и Пэйтона в Бостона – клуб их обменял, новая команда отчислила, старый клуб подписал. В 2010-м «Кэвз» провернули такое с Илгаускасом, использовали его контракт для обмена Джеймисона, «Вашингтон» Жидрунаса отчислил, «Кливленд» вернул. В Коллективном соглашении-2011 лазейку прикрыли, поправку стали называть «правилом Илгаускаса». То есть все понятно: Ибака не вернется в «Милуоки», Джастин Джексон не вернется в «Бостон», Бартон не вернется в «Денвер» (почему? ну потому что «Денвер» обменял его меньше года назад в клуб, который его отчислил/выкупил).

Позднее оказалось, что есть легальный способ вернуть игрока после обмена (и это подтвердила сама НБА): если команда-продавец (assignor) отдает команде-покупателю игрока (assignee), но та его не отчсиляет, а обменивает дальше в третий клуб, то вот если этот третий клуб отчислит игрока, то он может вернуться в первый клуб (во второй, естественно, нет). Примером был Богут – ГСВ его обменяли в «Даллас», тот через полгода – в «Филу», и там отчислили. Богут имел право подписаться с «Уорриорз» (но не стал этого делать).

Легализация возможности такого перехода в том, что по документам команда-продавец не может подписать игрока, которого отчислила команда-покупатель. Но поскольку для ГСВ покупатель был именно «Даллас», а не «Фила», на возвращение Богута к ним запрет не распространялся.

И тут мы переходим к примеру Стэнли Джонсона. Он вроде как уже тоже был в третьей команде («Сперс») после обмена из ЛАЛ в «Юту». Однако. Для ЛАЛ assignee в истории их летнего обмена Джонсона – это именно «Юта». «Юта» отчислила Джонсона после обмена, а не обменяла дальше – значит, запрет в силе, и уже не важно, что потом Стэнли подписал и вновь отчислил кто-то другой.

При этом Дэнни Грин имел право вернуться в «Филадельфию», хотя та его обменяла меньше года назад: команда-покупатель («Мемфис») не отчислила Грина, а обменяла в следующий клуб («Хьюстон») – и вот он уже покупатель с точки зрения «Мемфиса», но абсолютно никто с точки зрения «Филадельфии».
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