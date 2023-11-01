«Мы не такие». Грегг Попович – уникум: попросил трибуны не освистывать Кавая

Как известно, Кавай будет гореть в аду. В Сан-Антонио придерживаются такого мнения даже в 2023-м, спустя пять лет после того, как Ленард со скандалом покинул Техас.

Весь мир, не только фанаты «Сперс», видел в нем не только наследника династии «Сан-Антонио», но и последнюю звезду Грегга Поповича, человека, который должен был сделать финальные годы великого тренера в лиге осмысленными и достойными. Клуб отрыл Ленарда под 15-м пиком, поверил в него тогда, когда все прошли мимо него, научил его бросать практически с нуля, подарил ему чемпионский опыт, превратил его из человека, который стоял в углу, в полноценную суперзвезду лиги и наконец доверил ему команду. «Сперс» Кавая были единственными, кто мог остановить «Голден Стэйт» Дюрэнта и Карри в 2017-м – до того, как Ленард попал под Зазу Пачулию.

В тот момент, когда Ленард стал одной из главных звезд лиги, все изменилось. Ему больше не хотелось жить в Техасе и играть за «Сан-Антонио», клуб, который в Штатах всегда называют «скучным». В ту далекую эпоху еще нельзя было просто потребовать обмена, а потому уход форварда получился максимально некрасивым. Он уехал в Нью-Йорк и отказался выступать за «Сперс» под предлогом того, что там неверно оценивают серьезность его повреждения, а тем временем весь диалог с командой вел его дядя, сфокусированный на том, чтобы вернуть Кавая в родной Лос-Анджелес и воспользоваться всеми преимуществами большого рынка. Каким бы там расстроенным ни было здоровье Ленарда, оно не помешало ему в одиночку завоевать для «Торонто» титул в 2019-м и быть одним из лучших игроков плей-офф в последующие годы.

«Сперс» же были вынуждены отдать не готовую на компромиссы звезду за бесценок: после его ухода клуб долго оставался середняком, а потом и вовсе упал на дно, чтобы забрать на драфте Виктора Вембаньяму – теперь уже точно последнюю звезду в карьере Грегга Поповича. Феноменальный путь тренера, великого тем, что у него получалось регулярно пересобирать «Сперс» – делать из Дэвида Робинсона самого результативного игрока лиги, играть с «двумя башнями», сушить баскетбол до тошноты, превращать баскетбол в самое яркое зрелище на планете, строить целостную командную игру на драйв-н-кике, строить игру на индивидуальных качествах Кавая Ленарда – оказался смазан. Последние пять лет Грегг Попович – тренер с наибольшим числом побед в истории НБА – работает физруком.

И вот в концовке второй четверти домашней игры «Сан-Антонио» против «Клипперс» случилось то, чего в профессиональном баскетболе никогда не было. Кавай Ленард исполнял штрафные, болельщики привычно его освистывали…

И тут Попович взялся за микрофон прямо во время игры.

«Прошу внимания на секунду. А нельзя ли прекратить свистеть и дать этим парням поиграть в баскетбол? Давайте покажем высокий уровень культуры, покажем, что мы не такие. Хватит гудеть».

Его, конечно, мало кто послушал: дальше Ленарда освистывали еще сильнее. Однако сам жест невозможно представить больше ни на одной площадке планеты, ни от одного другого тренера.

Соперники уникальность ситуации оценили.

«Я был сконцентрирован на пробитии штрафных и не понял, кто это говорил – Попович или кто-то еще, – сказал Кавай Ленард. – «Сан-Антонио» – первоклассная организация, и он все делает для того, чтобы так было всегда».

«Мне показалось, что это шикарный момент, пусть фаны начали гудеть еще сильнее, – посчитал Пол Джордж. – Мне кажется, это было очень круто, что Поп поддержал Кавая в подобной ситуации».

Сам Попович после игры объяснил свои действия тактическими соображениями.

«Любой, кто разбирается в спорте, понимает, что медведя не надо дразнить».

На дополнительные вопросы он отказался отвечать.

«Я же по-английски с вами говорю. Любой, кто разбирается в спорте, понимает, что медведя не надо дразнить».

Его хитрости не сильно помогли.

«Сперс» уступали 17 очков в начале игры, а после экстравагантного выступления своего тренера выдали рывок 9:0 и сократили отставание до 6 очков к большому перерыву. Однако в итоге все равно опять проиграли (102:109), а Кавай стал самым результативным игроком встречи (26 очков, 10 из 17 с игры, 4 передачи, 4 подбора).

По крайней мере, Поповичу удалось перекрыть главный хайлайт встречи – столкновение один на один между Джеймсом Харденом и Виктором Вембаньямой.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Ronald Cortes