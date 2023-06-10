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Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

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От Марбери и Ти-Мака до Друга Панд.

Один из самых ярких игроков в истории российского баскетбола Алексей Швед покидает ЦСКА и Единую лигу – и, похоже, у него уже есть готовый вариант продолжения карьеры. Швед ведет переговоры с «Шаньдуном» из Китайской Баскетбольной Ассоциации:

«На этой неделе мы предметно общаемся с китайским клубом. Это уже третье предложение из чемпионата CBA. Первые два мы отклонили. Посмотрим, удастся ли договориться сейчас.

Китай? Мне это интересно. Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля – начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов».

Хотя в баскетбольной среде Китай все еще воспринимается как лига, куда едут завершать карьеру за большие деньги (вроде Саудовской Аравии в футболе сейчас), это не совсем справедливо. КБА – с большим запасом сильнейший баскетбольный турнир за пределами НБА и Европы: громких имен тут действительно больше, чем во всех чемпионатах Латинской Америки, Африки, Азии вместе взятых. И даже середняковые европейские лиги не могут соперничать с Китаем.

Но каков на самом деле уровень Китайской лиги, сказать сложно: местные клубы проводят товарищеские игры с клубами НБА и Евролиги, но это не настоящая сверка сил. А еще c 2019-го в КБА жесткий лимит на легионеров, ограничивающий число иностранцев на паркете 1 человеком. Многие ругают эти искусственные ограничения, поскольку они не добиваются основной цели – уровень сборной Китая никак не растет, хотя баскетбольный бум в стране уже 20 лет.

С другой стороны, такие рамки заставляют китайские клубы вкладываться в самых дорогих, опытных и известных легионеров. Кто же играл тут до Шведа?

Среди этих громких имен нет Дуайта Ховарда, который играл в прошлом году в лиге Тайваня, а совсем не в Китае (но многие путают; на самом деле турниры совершенно разного уровня), нет и Хассана Уайтсайда, который выступал, упс, во втором китайском дивизионе.

А вот 25 самых знаковых баскетболистов, поигравших в Китайской Баскетбольной Ассоциации.

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com, Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press; East News/Imaginechina via AP Images

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