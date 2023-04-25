9 комментариев

НБА для начинающих
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Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)

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Выглядело страшно, но не страшнее игры «Сиксерс». 

6 мая – день коронации в Великобритании, Карл Третий официально получил все королевские регалии как монарх Соединенного Королевства и других королевств Содружества.

5 мая – день коронации в НБА, Джоэл Первый официально получил все королевские регалии как Самый ценный игрок лиги в сезоне-2022/23.

О том, что журналисты избрали Эмбиида лучшим баскетболистом сезона, объявили еще три дня назад – но церемонию вручения статуэтки отложили, чтобы центровой получил главный индивидуальный приз НБА перед домашними трибунами в Филадельфии. Туда из Бостона переместилась серия «Селтикс» – «Сиксерс» при равном счете 1-1.

Эмбиид пропустил первый матч серии из-за травмы, вышел на второй – но, несмотря на все заверения главного тренера Дока Риверса в том, что трекеры движения показывали оптимальное физическое состояние центрового – отыграл слабо и выглядел уставшим.

В церемониальный вечер на домашнем паркете мы должны были увидеть другого Эмбиида. Как минимум – эмоционально заряженного.

Другого не могло быть после предматчевого вручения MVP.

Под рев трибун комиссионер НБА Адам Сильвер передал центровому статуэтку, которая с прошлого года носит имя Майкла Джордана. Эмбиид стал первым MVP из «Филадельфии» с 2001-го, когда Самым ценным в НБА был признан Аллен Айверсон. Камерунец произносил коронационную речь и подозвал сына Артура, на котором была майка с надписью «Мой папа – MVP». А дальше Джоэл взял сына на руки и не смог сдержать слез.

«Вот причина, по которой я здесь. Отцовство изменило мою жизнь. Я хотел стать примером для него», – произнес Эмбиид под скандирование фанатов «Эм-Ви-Пи» (или «Эмвипид»?).

Лучший баскетболист НБА, готовый разрывать на площадке, шумные трибуны – что еще нужно для успеха в матче?

Запуганный соперник.

«Бостон» оказался не таким.

Эмбиид набрал очки в первой же атаке, но «Бостон» ответил на это пятью попаданиями подряд и уже в первые три минуты вел +10. Центровой продолжал набирать обороты, на которые не мог разогнаться в предыдущем матче – 12 очков в первой четверти, отыгравшие отставание «Филадельфии» в счете. Но это вообще не смущало соперника: в стартовой пятерке никто больше не представлял угрозы, словно мы опять вернулись на пару лет назад. Провалились сегодня все.

Харден после шедевра в первой игре серии развалился до того же состояния, в котором был против «Бруклина». В прошлой встрече – 2 из 14 с игры. Сегодня «лучше»: 3 из 14. Эмбиид верит в Джеймса: «Ему надо продолжать бросать. Быть агрессивным. Найти золотую середину, не перебарщивать, но и не сбавлять обороты». Но некоторые видят проблему именно в их связке, как Чарльз Баркли: «Когда Джоэл Эмбиид на площадке, Джеймс Харден играет по-другому. У него психологический барьер. Он не такой агрессивный».

Баркли вообще считает, что Эмбиид портит ритм всех игроков «Филадельфии», не только Хардена, и сегодня с Чаком трудно не согласиться. Тобайас Харрис – 7 очков. Тайрис Макси – 4 из 16 с игры. Пи Джей Такер попал 3 трешки с 4 попыток, но по первой игре мы помним, что иногда от него больше пользы при нуле бросков. Ведь главная задача Такера не упростить жизнь в нападении одноклубникам, а усложнить жизнь в нападении сопернику. И с этим он совершенно не справился, поэтому полчаса на пару отыграли запасные форварды Ньянг и Макдэниелс.

Такеру, конечно, трудно – в каждом защитном владении ему нужно постоянно переключаться с Тейтума на Брауна на Хорфорда и обратно. У «Бостона» сегодня не было четкого лидера, но каждый нивелировал огрехи других. Например, Тейтум и Браун привычно потеряли мяч по 4 раза, зато максимально аккуратны с мячом были защитники. Мало очков от запасных (Брогдон – 15, два Уильямса – в сумме лишь 4), но у Тейтума 27+10+5, у Брауна – 23+7+5.

Слабая трехочковая реализация от основных стрелков (Тейтум, Браун и Смарт попали только 6 из 24, 25%) – прикроет старик Хорфорд.

Перед мачтем Эла спросили, есть ли отличия в его бросках в прошлом и этом сезонах (процент трехочковых Хорфорда в регулярке вырос с 33,6% до 44,6%, зато в плей-офф упал с 48% до 30%, включая всего 2 из 12 в домашних матчах серии). «Да нет большой разницы. Я получаю хорошие броски и продолжу их выполнять. В течение сезона я проходил через хорошие и плохие отрезки. Такое бывает, когда ты элитный снайпер», – сказал Эл с легкой улыбкой.

На словах «элитный снайпер» один из журналистов хихикнул, и Эл обратился к нему: «Что смешного? Ты считаешь, я не элитный снайпер? Мои цифры этого не подтверждают?» – «Подтверждают», – ответил смущенный журналист.

Сегодня у Хорфорда 5 из 7 из-за дуги, в том числе два важнейших попадания на стыке двух половин – одно закрыло вторую четверть, другое открыло третью, и «Бостон» повел 60:50.

Действительно элитный снайпер!

Хорфорд чаще всего бросал, никем не прикрытый, и это стечение двух факторов. Первый – «Бостон» активнее боролся за ничейные мячи и быстро передавал его между игроками, пока защита «Филадельфии» не успевала выстроиться. Часто мяч находил именно открытого Хорфорда – а открыт он был потому, что играющий на одном здоровом колене Эмбиид не успевал одновременно караулить кольцо и выдвигаться к своему игроку на дугу.

И к концу матча Джоэл снова был таким измученным и выдохшимся, что Тейтум и Браун старались выйти на медленного центрового каждый раз, как получали мяч в атаке. Общая линейка статистики Эмбиида – 30 очков, 13 подборов, 4 блока – MVP-калибра. Но в четвертой четверти у него лишь 4 очка и 4 подбора, три промаха и ни одного выхода на линию штрафных. А ведь по статистике это была одна из худших четвертей «Селтикс» в этой серии – и именно здесь у «Филадельфии» был шанс зацепиться за матч.

«Мы слишком долго держали мяч, – остался недоволен командной работой Эмвипид. – Мы поздно начинали комбинации. Поэтому все выглядело таким медленным. У нас не получается набирать очки. У нас не получается попадать броски».

Одна из таких небрежных и медленных комбинаций чуть не привела к трагедии. Харден отдал ленивую передачу на Эмбиида, два бостонца бросились на паркет за скачущим мячом, о них спотыкнулся Джоэл… и неумышленно наступил ногой прямо на голову лежащему Гранту Уильямсу.

Слабонервным замедленные повторы лучше не смотреть:

К счастью, с Грантом все в порядке, он даже поблагодарил 130-килограммового соперника за аккуратность: «Хорошо хоть, что он не переложил весь вес на эту ногу. Мне прилично досталось. Но потом, как мне показалось, он почувствовал, что приземлился на что-то не то, поэтому приподнял ногу, смягчил приземление».

Сразу после эпизода Эмбиид извинился перед Уильямсом, и тот явно не держал зла на соперника.

Чтобы подтвердить чемпионские амбиции, свежеиспеченному MVP нужно в следующих матчах пытаться растоптать игроков «Селтикс» на паркете – только ни в коем случае не буквально.

Филадельфия – Бостон 102:114 (29:28, 21:29, 27:31, 25:26)
Дата проведения
6 мая, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Эмбиид (30 + 13 подборов + 4 блок-шота), Харден (16 + 11 передач + 5 потерь), Макси (13), Такер (9), Харрис (7) – старт; Мелтон (14 + 8 подборов), Ньянг (10), Макдэниэлс (3), Хауз (0), Рид (0).
Бостон
Тейтум (27 + 10 подборов), Браун (23 + 7 подборов), Хорфорд (17 + 7 подборов), Смарт (15), Уайт (13) – старт; Брогдон (15 + 6 передач), Р. Уильямс (4), Г. Уильямс (0).

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu

9 комментариев

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pele_kan
Ответ Undrey
честно говоря, вялый харден это хороший ник)
Вялый Харден робко прячет тело жирное в стрипухах…
+28
0
+28
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Undrey
честно говоря, вялый харден это хороший ник)
+29
-2
+27
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skreamer
Опережая фанатов ГСВ, уже набирающих комментарий о том, что "если бы это сделал Грин - его бы уже сожрали" - Грин бы никогда не извинился, даже если бы это было случайно (особенно если бы это было случайно). И кто бы что бы ни говорил о том, что лига стала слишком мягкой - всегда приятно видеть на площадке взаимное проявление уважания.
+11
-2
+9
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Trouble_rnd
Выглядело страшно. Но мужики - молодцы. Совершенно спокойно разобрались, пришли к правильному выводу, что никакого там умысла не было, пообщались и пошли играть дальше. Никаких истерик, ничего. Молодцы.
+5
0
+5
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Андрей Абрамов
Ответ Undrey
честно говоря, вялый харден это хороший ник)
чую скоро появится на просторах спортс)
+4
-1
+3
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Phantom of Opera
Ответ pele_kan
Вялый Харден робко прячет тело жирное в стрипухах…
это пять!)
+3
0
+3
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