Очень странный момент.

Когда-нибудь видели вот такое?

Это не тренировка, не школьный и даже не студенческий баскетбол, это матч решающей стадии регулярного сезона НБА между командами, которые борются за путевку в плей-офф. Пятерка «Голден Стэйт Уорриорз» вводит мяч из аута – и гостеприимные хозяева паркета из «Далласа» не мешают им набрать свободные два очка. Даже не присутствуют на своей половине площадки при этом событии.

Что же произошло до этого момент? И главное: что произойдет после?

Давайте разбираться.

Середина третьей четверти, неудачная атака «Голден Стэйт», центровой Кевон Луни идет на подбор, но мяч уходит в аут.

Арбитр показывает жестом в одну сторону. Потом в другую.

На повторах с других ракурсов очевидно, что последним мяч касается игрока «Мэверикс» – владение остается у ГСВ, первый жест судьи именно об этом (атака в сторону корзины «Далласа»).

Второй? Сигнал о том, что «Даллас» берет тайм-аут. Кевон Луни удивляется – но арбитр разъясняет ему смысл жеста. Центровой мгновенно успокаивается.

Но ситуация стала понятной далеко не всем. Даже после тайм-аута Джордан Пул, удивленный тем, что никто не защищается, уточнил у арбитра: «Наш мяч? Да? Тогда давай-давай-давай», – и поспешил ввести его в игру, пока «Даллас» непонятно чем занимался на другой половине.

Глава судейской бригады Шон Райт в общении с журналистами после игры объяснил жесты точно так же: «Изначально был сигнал, показывающий, что мяч у «Голден Стэйт», это видно на видео. Второй сигнал есть, но он означает обязательный тайм-аут, присужденный «Далласу».

(в каждой четверти НБА должно быть минимум два тайм-аута, если за первые 5 минут никто из команд не берет, то в первой же паузе, когда мяч не в игре, игра останавливается тайм-аутом, судейский столик присуждает его команде хозяев; если за первые 9 минут был взят только один – та же ситуация, только тайм-аут вычитается из запаса той команды, которая его еще не брала в четверти. «Даллас» не планировал использовать тайм-аут, но был обязан по правилам)

Правда, объяснение запоздало: многим оно нужно было в моменте. В первую очередь, игрокам и тренерам «Далласа», которые думали, что мяч у них и они могут не торопиться с возвращением со скамейки (только этим можно объяснить, почему вообще никого из «Мэвз» не было на своей половине, откуда в любом случае вводился бы мяч – любой из сторон). И даже третий судья из бригады (Майкл Смит) перепутал позиции, встав под корзиной «Уорриорз», как при атаке в это кольцо, а не у центральной линии.

«Я удивился, никогда в жизни такого не видел», – сказал о моменте Дончич. «Многие были не на своих местах. Такую ошибку можно исправить, но сначала надо ее признать», – выступил главный тренер Джейсон Кидд. Его коллега Стив Керр из «Уорриорз» был уверен, что мяч у ГСВ, но начал сомневаться: «Когда они встали на другой половине, я задумался: а все ли верно? Мне казалось, что наше владение было очевидным, я даже рисовал комбинацию по вводу мяча из аута».

Комбинация не понадобилась (разве что именно атаку 5 в 0 Керр и рисовал).

Но послематчевые объяснения не успокоили «Даллас» – у владельца Марка Кьюбана (исторического лидера НБА по числу штрафов за публичную критику арбитров) своя версия событий:

«Судьи изначально сказали, что мяч у «Мэверикс». Диктор на арене объявил это. Затем был тайм-аут, и во время тайм-аута они изменили решение и не сообщили нам об этом. Они видели, что мы находимся на другой стороне площадки, но просто отдали мяч «Уорриорз». Они не сказали нам ни слова. «Уорриорз» набрали легкие очки. Удивительно, но это имело бы значение в матче, который закончился с разницей в 2 очка.

Возможно, это худшая судейская ошибка в истории НБА. Нужно было просто сказать нам о решении, но они этого не сделали».

«Мэверикс» в ярости и даже подали протест на результат матча, а недопонимание с аутом было не единственной претензией к арбитрам.

В концовке матча Дончич дважды аппелировал к судьям о том, что Дрэймонд Грин на нем фолит при борьбе за подбор:

А два очка разницы очень пригодились бы в концовке матча, в котором победа «Голден Стэйт» оформилась лишь благодаря красивому проходу Карри под кольцо в последней атаке при плюс-1. Как бы ГСВ действовали при минус-1 – мы никогда не узнаем.

Правда, как и не узнаем, смогли бы «Мэверикс» отбиться в защите в том самом моменте с вводом из аута – и была бы вообще к концу матча другая разница в счете. Но наверняка психологическая устойчивость хозяев площадки в концовке была бы выше.

И кстати – а финальный ли это счет, 125:127? Ведь Кьюбан грозится подать протест, что же, матч могут переиграть? А когда?

Согласно уставу НБА, Кьюбан должен подать письменный протест в течение 48 часов после матча. После того как комиссионер НБА Адам Сильвер его получит, у каждой команды будет пять дней, чтобы представить доказательства в поддержку своей версии. Дальше – еще 5 дней на рассмотрение... и, почти наверняка, отказ от переигровки. Кьюбан заплатит за протест обязательную пошлину в 10 тысяч (которую вернут, только если протест удовлетворят) и сумму в несколько раз больше – как штраф за критику судей.

Кстати, последний протест в НБА также был подан «Далласом» – в связи с матчем против «Атланты» 22 февраля 2020 года. Он не был удовлетворен.

Последний успешный протест в НБА был подан в январе 2008 года – в матче «Майами» и «Атланты» Шакилу О’Нилу свистнули пятый фол за минуту до конца и удалили с площадки, хотя по правилам НБА для этого нужно шесть персональных замечаний. Техническая ошибка – столик в Атланте не тому игроку «Майами» присудил фол за несколько минут до удаления Шака, поэтому у центрового накопился «фантомный» шестой фол, который в реальности совершил Юдонис Хаслем.

И когда «Хит» подали протест, НБА его удовлетворила, а последние 50 секунд матча сыграли заново перед новой встречей команд. Кстати, к той мини-переигровке Шака, из-за которого и переигрывали, в «Майами» уже не было – обменяли в «Финикс». Исход матча не изменился, победа «Хит», поменялся только счет в протоколе (114:111 вместо 117:111).

Но подобные истории уникальны и должны сопровождаться какой-то технической ошибкой – вроде ошибочного удаления, участия в матче незаявленного игрока, сбоя в хронометраже или оборудовании.

К судьям в этом году очень много претензий:

Но в этом моменте к ним можно предъявить лишь претензии по коммуникации с игроками и тренерами. Такое на протест и переигровку не тянет.

А «Даллас» так нервничает, потому что матч был совсем не рядовой. За две с половиной недели до конца регулярки на Западе безумная битва за плей-офф. После победы «Голден Стэйт» вышли на шестое место с результатом 38-36 – заветная строчка, чтобы избежать нервов в плей-ин. «Даллас» – девятый с 36-37. А между четвертой командой (то есть преимуществом паркета в первом раунде) и двенадцатой (в плей-ин последние два места в плей-офф разыгрывают клубы с 7-го по 10-е) – всего три победы: у «Финикса» 38-34, у «Нового Орлеана» 35-37.

Каждая победа на счету, и, конечно, обидно проигрывать из-за странной ошибки.

Только никто не хочет признавать, кто ее совершил.