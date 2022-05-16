В НБА будет новый чемпион! «Милуоки» отлетел от Гранта Уильямса (кого?) – болтливый толстячок рубил Янниса и показал мастер-класс по трехочковым

«Бостон» снова в финале Востока.

В предыдущих сериях:

1-я игра: «Милуоки Бакс», самостоятельно отдавшие «Бостону» преимущество домашнего паркета в последний день регулярки ради отдыха и более предсказуемого соперника по первому раунду плей-офф, легко отбирают это преимущество, сразу победив в гостях. У Янниса – трипл-дабл, защита «Милуоки» унижает «Бостон» под кольцом.

2-я игра: недавно признанный Лучшим обороняющимся игроком сезона защитник «Бостона» Маркус Смарт пропускает матч из-за травмы, но «Бостон» отвечает на вызов чемпиона – 64:40 уже после первой половины и легкая победа в итоге.

3-я игра: «Селтикс» почти спасся в концовке безнадежного матча – у Тейтума промахов в полтора раза больше, чем очков, четвертая четверть начинается с «-13» для гостей, за последние 6 минут «Бакс» вообще ни разу (!) не пропускают с игры, но при этом все решается после идеально промазанного штрафного. Элу Хорфорду не хватает всего доли секунды, чтобы украсть победу.

4-я игра: Яннис колотит данки и строит Хорфорду угрожающие гримасы, но внезапно в четвертой четверти «Милуоки» забывает, как играть в защите, пропускает чудовищные 43 очка за 12 минут и отдает победу сопернику. Эл Хорфорд запоминает самодовольство Грик-Фрика, уже в ответ ставит мощный данк через Адетокумбо (с бонусным движением в челюсть) и вообще проводит лучший матч в карьере – это в 35 лет!

5-я игра: уже очередь «Селтикс» провалить концовку – с «плюс-14» за десять минут до конца до катастрофы на последней минуте. В этот раз героем стал Дрю Холидэй, у которого за этот отрезок: сравнявший счет трехочковый + спасительный блок + закрывший все вопросы перехват на последней секунде.

6-я игра: к этому моменту «Бостон» упустил одну победу обидно, другую – позорно, и многие клубы ломаются после такого. Только не этот: на чужой площадке бостонцы сравнивают счет в серии, даже несмотря на 44+20 от Янниса – все потому что Джейсон Тейтум отвечает на это 46 очками, из которых 11 подряд в середине четвертой четверти отбили камбэк «Бакс».

Седьмая игра обязана была случиться в этой серии, где никто еще не побеждал дважды подряд, где в гостях играют лучше, чем дома!

Да, по праву встречу в полуфинале Востока между действующим чемпионом «Бакс» и самой горячей командой второй половины сезона «Селтикс» называют одной из крутейших серий в истории НБА.

Решающая игра начиналась в типичном для этой серии ключе.

Яннис пошел доминировать: в первой четверти «Бакс» набрали 26 очков, из которых на счету грека или после его передач – 24. «Селтикс» упирали на трехочковые Тейтума и проходы Брауна.

«Бостон» устраивал рывки благодаря сериям дальних попаданий, «Милуоки» понимал, чем ответить, чтобы остудить соперника на его паркете.

И обе команды включили свои железобетонные защиты.

Защиты очень непохожие, с очень разными целями (у «Бакс» – закрыть пространство под кольцом, у «Бостона» – не дать ни одного неравноценного размена), с очень разными мотивациями (у «Бакс» – замедлить движение мяча, у «Селтикс» – вынудить Янниса и Холидэя бросать, а не проходить под кольцо).

Но с близкими результатами: в итоге защита каждой команды дает сопернику много открытых бросков. Логика для седьмой игры очевидна – по статистике за последние 5 сезонов в 1-6 матчах плей-офф точность дальних бросокв – стандартные 35%, а в нервной решающей седьмой – меньше 30%.

В первой половине стратегия работала и для тех, и для других: «Бакс» мазали свои дальние попытки, «Селтикс», за исключением Тейтума – тоже (но Тейтум, впрочем, попал первые 5 трешек).

Отличие состоит в том, что после этого игроки «Милуоки» перестали бросать.

Игроки «Селтикс» – нет. 22 трехочковых попадания – рекорд для седьмых игр плей-офф НБА. Как и количество попыток – 55!

Возможно, ключевой момент игры – середина третьей четверти, когда Джейсон Тейтум в проходе почесал лицо соперника локтем и получил четвертый персональный фол. В такой ситуации нет идеального решения: уберешь лидера, игра может развалиться; оставишь – он будет играть с оглядкой, менее агрессивно, этот страх может перекинутсья и на одноклубников.

Тренер «Селтикс» Име Удока выбрал первый вариант. Ставка на то, что без Тейтума атака не развалится, а на последнюю четверть он выйдет полным сил.

В этой серии уже было все – феноменальные камбэки, напряженные концовки, геройства Янниса и Тейтума, знаковые игры от мастера защиты Холидэя и от искупавшегося в фонтане молодости Хорфорда. Но всего этого мы были вправе ожидать. Нужен был еще сюрприз. Нужен был новый герой.

Встречайте, Грант Уильямс.

Форвард с антропометрией кабачка уже погрыз Дюрэнта в защите в предыдущей серии, и достойно выглядел и против Янниса, своей жо спиной преграждая греку путь к кольцу. Сегодня он тоже много защищался против Адетокумбо, пластался по паркету, выставлял локти и получал такие же в ответ, шпионил в таймаутах.

Но еще и внезапно зажег в нападении.

На счету Уильямса – 27 очков. В важнейшем матче, где на паркете были Яннис, Тейтум, Браун, Грант Уильямс стал самым результативным игроком.

Именно его трехочковые (7 из 18) сохраняли и даже увеличивали отрыв «Бостона», когда Тейтум не мог помочь команде. Зарядившись снайперской энергией Гранта, и другие «кельты» открыли в себе это: выстрелил крохотный Пэйтон Притчард (4 из 6), попал один дальний бросок даже промазавший до этого все на свете Деррик Уайт, в нужный момент добавил 3 очка и Джейлен Браун.

Из-за такой бросковой феерии «Бостона» тренер «Бакс» Майк Буденхольцер поломал схемы защиты, отправив Янниса прессинговать разыгрывающих, потратил свой последний таймаут за целых 5 минут до конца матча – все впустую. «Бакс» не имели шансов против такого соперника – только не в отсутствие Криса Миддлтона, травмированной второй звезды клуба.

И все же, несмотря на разгром в седьмой игре, это была отличная схватка.

НБА словно чувствовала, что такой баскетбол стоит порекламировать в Старом свете: три из семи матчей, включая сегодняшний, начинались днем по американскому времени – а значит, не слишком поздно вечером по европейскому.

За эти три матча (как и за остальные четыре) мы увидели нокаутирующий «Милуоки», мы увидели держащий удар «Бостон» и вот, наконец, и «Бостон» – такой же нокаутирующий.

В 1974 году «Селтикс» и «Бакс» (еще с Каримом Абдул-Джаббаром) разыгрывали чемпионство в семиматчевом финале НБА. Потом «Милуоки» перевели на Восток, и встречаться клубы стали чаще: в середине 80-х «Бостон» и «Милуоки» сталкивались в плей-офф четырежды за пять сезонов. И сейчас есть все возможности, чтобы возродлиось это соперничество времен Лэрри Берда, Сидни Монкрифа, Кевина Макхэйла, Боба Ланира, Роберта Пэриша, Маркеса Джонсона.

«Бакс» – настоящие чемпионы НБА, без своего второго лучшего игрока дотянувшие до решающего матча против топ-соперника. Главным звездам «Селтикс» – 24 и 25, их тренер проводит лишь первый сезон в качестве главного.

Обе команды еще далеки от своего потолка, а значит, в ближайшие сезоны нас будут ждать новые битвы между двумя «зелеными» клубами НБА.

Но сначала – финал Востока между «Майами» и «Бостоном».

Фото: REUTERS/Adam Glanzman, Winslow Townson