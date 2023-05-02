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УГМК без Вадеевой, «Ника-Лузалес» (пока?) без Мусиной и «Нефтяник-Титан» в качестве темной лошадки

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Стартует новый сезон Премьер-лиги.

УГМК без Марии Вадеевой готовится защищать титул

Прошлый сезон получился идеальным для екатеринбургского УГМК: команда Дмитрия Донскова выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России, одержав 44 победы в 44 матчах!

Летом стало известно, что MVP чемпионата России-2022/23, центровая УГМК Мария Вадеева пропустит предстоящий сезон из-за беременности. Без своей главной звезды «лисицы» неудачно выступили на Кубке президента Федерации баскетбола Самарской области, где заняли четвертое место, отпраздновав лишь одну победу. Справедливости ради отметим, что на турнире в Самаре уральская команда предстала перед болельщиками без игроков из-за рубежа.

УГМК, помимо Вадеевой, в новом сезоне не помогут Евгения Белякова и Ксения Тихоненко, завершившие свои карьеры, а также Дарья Репникова, перешедшая в курское «Динамо».

Продолжат выступать за «лисиц» игроки национальной сборной Беларуси Александрия Бентли и Мария Попова, а также центровая сборной Сербии и участница Евробаскета-2023 Тина Крайишник.

Единственным российским новичком УГМК стала экс-центровая МБА и MVP Всероссийской спартакиады-2022 Жосселина Майга. Усилят клуб из столицы Урала еще и два легионера – американка Меган Уокер и нигерийка Виктория Маколэй, которые в прошлом сезоне выступали в чемпионате Турции, где демонстрировали результативную игру.

«Ника-Лузалес» метит в медали

Антагонистом УГМК в новом сезоне, похоже, станет сыктывкарская «Ника-Лузалес», которая летом провела глобальную перестройку.

«Рыси» подписали аж восемь новичков, включая MVP чемпионата России-2021/22 Еву Лизек и одного из самых результативных игроков чемпионата Турции-2022/23 Мэри Бенсон.

Отметим, что после серьезной травмы, полученной еще в начале ноября прошлого года, вернулась на площадку плеймейкер «Ники-Лузалес» Севара Нуритдинова. Еще одно возвращение, вероятно, состоится уже по ходу сезона. Экс-лидер «рысей» Раиса Мусина летом стала мамой, а сейчас готовится к возобновлению карьеры.

Впрочем, Александру Васину еще предстоит сделать команду из набора индивидуально сильных игроков – курское «Динамо» и московская МБА явно не собираются уступать место на пьедестале клубу из столицы Коми.

«Динамо» под руководством нового главного тренера Игоря Грачева, до этого возглавлявшего «Самару», стало чемпионом «предсезонки». Бело-голубые выиграли все 10 матчей, которые провели за время подготовки к старту Премьер-лиги! Отметим, что четырежды курянки обыграли МБА, при этом все их матчи против прошлогоднего бронзового призера чемпионата России получились максимально напряженными (64:57, 60:56, 65:63, 81:75).

МБА понесла ощутимые кадровые потери (Анастасия Логунова и Карина Низамова уехали в Сыктывкар, Екатерина Евдокимова – в Видное, а Анна Лешковцева завершила карьеру), но все-таки провернула громкий трансфер: команду Александра Дирацуяна усилила экс-капитан курского «Динамо» и один из лучших снайперов Премьер-лиги последних лет Ольга Фролкина.

«Нефтяник-Титан» в качестве темной лошадки

Внушительно выглядит группа претендентов на медали, которую составляют оренбургская «Надежда», «Самара», красноярский «Енисей» и… омский «Нефтяник-Титан».

«Надежда» сохранила костяк команды, ставшей четвертой в прошлом сезоне, который усилила лучшим бомбардиром Премьер-лиги-2022/23 Эшли Беверли-Келли и одним из самых результативных российских игроков прошлого сезона, экс-капитаном «Спарты энд К» Дарьей Игнатовой.

Многообещающе выглядит состав «Самары»: волжский клуб заключил контракты с Юлией Полуяновой и Александрой Марченковой, выступавшими в прошлом сезоне за «Нику», а также подписал американку Мэлори Бейтс и бразильянку Тайну да Пайшао.

Кстати, Полуянова уже успела ярко проявить себя в предсезонных матчах, а Марченкова – отметиться 26 набранными очками в недавнем кубковом матче против «Руны».

Сохранил костяк и «Енисей». В межсезонье красноярский клуб сделал точечные усиления, подписав Екатерину Федоренкову из «Ники», Екатерину Рябову из «Спарты энд К» и Викторию Понамарчук из «Нефтяника».

Сибирская команда стала единственной в Премьер-лиге, которая провела зарубежный сбор. «Енисей» слетал в Хорватию, а перед «загранкой» завоевал Кубок памяти Виктора Черномырдина в Оренбурге, где обыграл «Самару», «Надежду» и «Нефтяник-Титан».

Настоящим возмутителем спокойствия в новом сезоне может стать «Нефтяник-Титан». «Волчицы» обзавелись новым генеральным партнером, подписали группу опытных российских игроков во главе с экс-форвардом сборной России Марией Черепановой и сообщили о первых в истории омской команды новичках из дальнего зарубежья.

Первого легионера «Нефтяник-Титан» уже представил – им стала американка Тайлер Скейф, которая прошлый сезон провела за испанскую «Гран-Канарию». Про второго легионера «волчиц» известно, что она участвовала за сборную Великобритании на Евробаскете-2023.

Без андердогов

Впервые за долгие годы в Премьер-лиге не будет явного андердога, а в борьбе за выход в плей-офф должны поучаствовать все 11 команд лиги.

Московское «Динамо» этим летом пересобрало состав (10 новичков!), а на старте сезона уже успело обыграть «Надежду» в Кубке России.

Верно себе новосибирское «Динамо», по традиции сделавшее ставку на легионеров. Клуб из Сибири подписал чемпионку Польши-2022/23 Спаркл Тейлор и победительницу чемпионата мира-2012 (U-17) Кай Джеймс.

Отметим, что предстоящий сезон на правах аренды за новосибирскую команду проведет 18-летняя MVP Суперлиги-2022/23 Александра Елисеева.

А вот «Спарта энд К», к сожалению, продолжает расставаться со своими лидерами и выжимать соки из видновского резерва. Единственным новичком подмосковной команды в это межсезонье стала экс-защитник МБА Екатерина Евдокимова, зато шанс закрепиться в «основе» получили сразу четыре собственные воспитанницы – Сабрина Довнар-Запольская, Анастасия Одинцова, Полина Селезенева и Софья Люлина.

Материал Антона Виноградова

Фотографии БК «Самара», БК «Нефтяник-Титан» и Дмитрия Икунина

1 комментарий

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Николай Медведев
Да интересный будет сезон!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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