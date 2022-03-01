37 очков Мотовилова, сюрприз от «Химок», в сборную России вызвали игрока МБА. Как закончилась зима в Суперлиге

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Главные события последних двух недель в баскетбольной Суперлиге.

Григорий Мотовилов обновил рекорд сезона по очкам

Бывший защитник сборной России Григорий Мотовилов по ходу сезона перебрался из «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» в «Купол-Родники», чтобы получить много игрового времени и напомнить всем о своих лидерских качествах.

И, кажется, у него это получилось – в 12 матчах за новый клуб Мотовилов набирает в среднем 20,3 очка!

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Помимо этого, Григорий установил рекорд сезона и личный рекорд карьеры по набранным очкам в матче – 37 очков.

Исторической для защитника оказалась домашняя встреча против «Уфимца». Команда из Ижевска вырвала победу в концовке (93:92), а Мотовилов реализовал 10 из 16 бросков с игры и 4 из 7 из-за дуги. Также он записал в свой актив 4 подбора и 7 передач.

Последний раз игроку Суперлиги удавалось набирать 37+ очков в матче более двух лет назад, когда Эддисон Спрюилл набрал 46 очков против «Урала».

«Химки» сенсационно обыграли одного из лидеров чемпионата

Для подмосковной команды сезон начался с 9 поражений подряд, рассвет наступил в декабре, а первая большая сенсация случилась лишь в прошедшем месяце.

14 февраля химчане дома принимали «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», финалиста Кубка России и третью команду регулярного сезона Суперлиги. Разумеется, перед игрой команда из Ревды считалась явным фаворитом.

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Но у подопечных Андрея Мальцева были свои планы на эту игру.

Благодаря перформансу передней линии (отличились Жигулин, Мальцев, Востриков, оформил дабл-дабл Курбатов) хозяевам удалось оформить двузначное преимущество в середине третьей четверти, после чего они уверенно довели дело до победы – 86:79.

Правда, на расклад сил в турнирной таблице это сильно не повлияло: «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» так и остались на третьем месте в таблице, «Химки» никуда не сдвинулись с предпоследней строчки.

«Руна» и «Уралмаш» прошли февраль без осечек

Две лучшие команды турнира на данный момент – московская «Руна» и екатеринбургский «Уралмаш» – в прошедшем месяце выиграли все свои матчи и закрепились в качестве лидеров чемпионата.

У команды Олега Бартунова теперь 21 победа в 23 матчах, у подопечных Евгения Пашутина – результат 20-3 и серия из 9 побед подряд.

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«Руна» не испытала проблем на своем паркете с «Новосибирском» (83:64) и «Барнаулом» (82:61), однако была близка к поражению во встрече с армейцами. Тогда «Руну» за 7 секунд до финальной сирены спас Федор Ключников, реализовавший победный мяч – 85:84.

А вот «Уралмаш» все свои противостояния выиграл очень уверенно: «+30» на своей площадке против «Локо-ЦОП», «+33» в гостях против «Химок» и «+15» на выезде против «Университета-Югры».

В марте чья-то победная серия обязательно подойдет к концу – 16 марта в Москве состоится очный матч «Руны» и «Уралмаша».

У «МБА» появился представитель в сборной России

Один из самых обсуждаемых молодых баскетболистов страны прямо сейчас – защитник «МБА» Макар Коновалов. 21-летний уроженец Иркутска провел 3 года в системе ЦСКА, в прошлом сезоне помог «Самаре» выиграть титул Суперлиги, а в новом чемпионате стал полноценным лидером московского «МБА».

Уже зимой Коновалов на несколько недель захватил первую строчку в списке лучших игроков по очкам и в списке лучших по передачам.

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Подобные перформансы молодого защитника не остались без внимания главного тренера сборной России Зорана Лукича: сначала сербский специалист включил Коновалова в расширенный состав, а затем заявил его на матч против сборной Нидерландов в Перми.

Макар Коновалов все-таки дебютировал за национальную команду. Он провел на паркете всего 26 секунд и не отметился результативными действиями, но теперь будет играть за клуб уже в статусе представителя сборной России.