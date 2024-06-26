«Барселона» потеряла одного из лучших своих воспитанников - Марк Гиу может творить с мячом настоящее волшебство
Очень серьезная потеря.
Как сообщает Marca, Марк Гиу перейдет в «Челси» из «Барселоны», решение уже принято, необходимые договоренности достигнуты. Гиу сообщил лондонскому клубу о своем решении.
«Челси» активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте 18-летнего игрока с «Барселоной».
Каталонский клуб предлагал Гиу четырехлетний контракт с зарплатой два миллиона евро в год до уплаты налогов и ряд легкодоступных бонусов. Лондонцы дали в три раза больше.
Отмечается, что спортивный проект «Челси» с самого начала понравился нападающему. В то же время он предположил, что в «Барселоне» будет мало шансов выиграть конкуренцию у Роберта Левандовски.
Если этот парень не заиграет на высоком уровне, то вполне может открыть собственное полотерское шоу.
Ранее сообщалось, что интерес к Гиу также проявляет «Бавария». В сезоне-2023/24 форвард провел 3 игры в Ла Лиге и забил 1 гол.