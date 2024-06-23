Юноша «Барселоны» может пропустить первую предсезонную подготовку с Фликом из-за Олимпиады

Евро-2024 идет полным ходом: Испания одержала победы в первых двух матчах. Однако Фермин Лопес еще не играл, поэтому он свеж и готов к... новому соревнованию.

По данным Diario Sport, Федерация футбола Испании рассматривает возможность вызова полузащитника на Олимпийские игры, которые пройдут во Франции позднее этим летом. Сам Фермин ранее заявлял, что ему будет трудно отказаться от такой возможности.

Однако есть одна загвоздка: Олимпийские игры начнутся 24 июля, что совпадет с предсезонной программой «Барселоны» под руководством Ханси Флика.

Если сборная Испании U-23 продвинется на турнире, Лопес рискует пропустить всю предсезонную подготовку.