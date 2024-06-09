😨 Сразу шесть игроков «Барсы» могут уехать в Саудовскую Аравию. И речь не о резервных футболистах

По информации Mundo Deportivo, саудовские клубы хотят подписать шесть игроков «Барселоны».

«Аль-Иттихад» заинтересован в трансфере Жюля Кунде.

Роберт Левандовски, Марк-Андре тер Стеген и Рафинья интересны другим клубам саудовского чемпионата. Но, как сообщается, сами футболисты в переезде не заинтересованы.

Клеман Лангле - еще один футболист «Барсы», интересующий клубы Ближнего Востока. Сине-гранатовые намерены продать игрока этим летом. Но сам защитник рассчитывает остаться в Европе.

Жоау Феликс - технически игрок «Барсы», но лишь до конца июня. Если переговоры с «Атлетико» не увенчаются успехом, то португалец может отправиться в Саудовскую Аравию, где им интересуется «Аль-Наср».