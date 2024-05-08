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🤯 17 игроков «Барселоны» могут покинуть клуб этим летом. Некоторые - точно

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Летом «Барселону» могут покинуть 17 игроков.

Маркос Алонсо точно покинет клуб из-за окончания срока действия контракта.

Клеман Лангле, скорее всего, останется в «Астон Вилле». Если нет, то французу придётся искать новый клуб. Такая же ситуация и у Серджиньо Деста, который должен подписать полноценный контракт с «ПСВ».

Ориоль Ромеу планирует сменить год, несмотря на оставшийся год по действующему контракту.

Пабло Торре и Ансу Фати либо уйдут в аренду, либо окончательно сменят клуб.

Витор Роке следующий сезон проведёт в аренде.

Френки де Йонг и Рафинья могут покинуть клуб, если осложнится финансовое положение.

Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Алехандро Бальде, Андреас Кристенсен и даже Роберт Левандовски - каждый из этих игроков не является неприкасаемым. Любой из них может покинуть клуб.

logoвозможные трансферы
logoФренки де Йонг
logoРональд Араухо
logoОриоль Ромеу
logoАнсу Фати
logoПабло Торре
logoМаркос Алонсо
logoРафинья Диас
logoСерджиньо Дест
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logoФерран Торрес
logoИньиго Мартинес
logoВитор Роке
logoАлекс Бальде
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