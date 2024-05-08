🤯 17 игроков «Барселоны» могут покинуть клуб этим летом. Некоторые - точно

Летом «Барселону» могут покинуть 17 игроков.

Маркос Алонсо точно покинет клуб из-за окончания срока действия контракта.

Клеман Лангле, скорее всего, останется в «Астон Вилле». Если нет, то французу придётся искать новый клуб. Такая же ситуация и у Серджиньо Деста, который должен подписать полноценный контракт с «ПСВ».

Ориоль Ромеу планирует сменить год, несмотря на оставшийся год по действующему контракту.

Пабло Торре и Ансу Фати либо уйдут в аренду, либо окончательно сменят клуб.

Витор Роке следующий сезон проведёт в аренде.

Френки де Йонг и Рафинья могут покинуть клуб, если осложнится финансовое положение.

Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Алехандро Бальде, Андреас Кристенсен и даже Роберт Левандовски - каждый из этих игроков не является неприкасаемым. Любой из них может покинуть клуб.