🤯 17 игроков «Барселоны» могут покинуть клуб этим летом. Некоторые - точно
Летом «Барселону» могут покинуть 17 игроков.
Маркос Алонсо точно покинет клуб из-за окончания срока действия контракта.
Клеман Лангле, скорее всего, останется в «Астон Вилле». Если нет, то французу придётся искать новый клуб. Такая же ситуация и у Серджиньо Деста, который должен подписать полноценный контракт с «ПСВ».
Ориоль Ромеу планирует сменить год, несмотря на оставшийся год по действующему контракту.
Пабло Торре и Ансу Фати либо уйдут в аренду, либо окончательно сменят клуб.
Витор Роке следующий сезон проведёт в аренде.
Френки де Йонг и Рафинья могут покинуть клуб, если осложнится финансовое положение.
Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Алехандро Бальде, Андреас Кристенсен и даже Роберт Левандовски - каждый из этих игроков не является неприкасаемым. Любой из них может покинуть клуб.