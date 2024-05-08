Киммих ждет предложения «Барселоны». По слухам, Йозуа готовится к трансферу в Испанию уже несколько лет
Йозуа Киммиху льстит интерес «Барселоны», сообщает Diario Sport.
Немец готов дождаться предложения сине-гранатовых. Он изучает испанский уже несколько лет, на случай, если перейдёт в один из клубов Ла Лиги.
29-летнему защитнику вскоре предстоит принять окончательное решение о своем будущем. На данный момент он не хочет подписывать новый контракт с мюнхенской «Баварией».
Текущее соглашение Киммиха с «Баварией» истекает в 2025 году, поэтому он может уйти из клуба этим летом по относительно низкой цене.
надо за немца бороться! этот забетонируют позицию ОПЗ, рядом с Гави, они должны составить одну из сильнейших пар в центральном кругу! Субименди тоже не плох, но пока не понятно как он выдержит давление в топ клубах, его игра в РС отличная но играть в крепком середняке и в топ клубе - разные профессии!