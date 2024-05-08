Киммих ждет предложения «Барселоны». По слухам, Йозуа готовится к трансферу в Испанию уже несколько лет

Йозуа Киммиху льстит интерес «Барселоны», сообщает Diario Sport.

Немец готов дождаться предложения сине-гранатовых. Он изучает испанский уже несколько лет, на случай, если перейдёт в один из клубов Ла Лиги.

29-летнему защитнику вскоре предстоит принять окончательное решение о своем будущем. На данный момент он не хочет подписывать новый контракт с мюнхенской «Баварией».

Текущее соглашение Киммиха с «Баварией» истекает в 2025 году, поэтому он может уйти из клуба этим летом по относительно низкой цене.