«Атлетико» не продаст Феликса дешевле €60 млн. Симеоне не против возвращения португальца

«Атлетико Мадрид» установил цену в 60 миллионов евро за трансфер Жоау Феликса.

Если «Барса» откажется от этих условий, а игрок не захочет переходить в другой клуб, то «Атлетико» оставит игрока у себя на следующий сезон, сообщает Diario AS.

Феликс, как предполагается, хочет остаться в «Барсе». Но ситуация осложнилась из-за спада в игре португальца.

Сообщается, что «Барса» снова попытается арендовать Феликса, но это предложение, скорее всего, будет отклонено, поскольку «матрасники» предпочитают продать игрока. При этом Диего Симеоне не против возвращения игрока.