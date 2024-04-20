😨 На Френки де Йонга есть два претендента. Полузащитник покинет «Барсу» за €60 млн

По информации Relevo, мюнхенская «Бавария» вернулась к кандидатуре Френки де Йонга, который, как ожидается, покинет «Барселону» этим летом.

Параллельно за голландцем следит «Манчестер Юнайтед», который хочет укрепить полузащиту, сменив Каземиро на де Йонга.

Френки рассматривает варианты ухода из «Барселоны», несмотря на отказ от переезда в Англию в прошлом сезоне.

Ожидается, что де Йонг будет продан за 60 миллионов евро. Это значительно меньше 105 миллионов евро, которые «Барса» требовала изначально.