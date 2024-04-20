«Барселона» может получить до 70 млн за Де Йонга. Хавбеком интересуется один топ-клуб

По данным журналистов Relevo Маттео Моретто и Альберто Мартинеса, мюнхенская «Бавария» заинтересована в трансфере Френки де Йонга.

«Барселона» будет не против отпустить игрока, если поступит хорошее предложение. В клубе знают, что могут получить за него 60-70 млн, что решит значительную часть финансовых проблем.

«Барселоне» до 30 июня необходимо сбалансировать свою бухгалтерию, выручив 100 млн евро от продажи игроков. Они также рассматривают возможность продажи Рафиньи и Рональда Араухо.

У Френки де Йонга осталось два года по контракту. По слухам, он самый высокооплачиваемый игрок «Барсы».