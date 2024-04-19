«Пришло время пережить разочарование». Лапорта поделился с молодым фанатом планом на игру с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что его команда преодолеет разочарование после поражения от «ПСЖ» и победит в класико.

«Мы переживаем разочарование из-за поражения от «ПСЖ», но мы едем в Мадрид, чтобы победить», - сказал Лапорта одному из молодых болельщиков.

«Я до сих пор переживаю из-за того, что мы не смогли обыграть «ПСЖ», у нас было много надежд, и это было главным. Мы все были взволнованы. Теперь пришло время пережить это разочарование», - добавил он.

«Барса» отстает от «Мадрида» на восемь очков.