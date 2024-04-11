Кубарси продолжает коллекционировать топ-форвардов. Вслед за Осимхеном и Моратой защитник «съел» Мбаппе

И не подавился.

Не прошло и трех месяцев с момента его официального дебюта за «Барселону», а в резюме Пау Кубарси уже есть успешная работа против лучших нападающих Европы.

Испытание Кубарси началось с Виктора Осимхена из «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов. Надежная защита молодого футболиста против нигерийского нападающего принесла ему награду «Игрок матча», положив начало тому, что должно было произойти потом.

Позже Альваро Мората и Мемфис Депай не смогли пробить надежную защиту Кубарси, когда «Барса» одержала убедительную победу 3:0 над мадридским «Атлетико» в Ла Лиге.

Но самая большая проверка таланта Кубарси пришлась на матч с «ПСЖ», где 17-летнему футболисту было поручено сдержать самого Килиана Мбаппе.

Несмотря на то, что больший объем работы проделал Жюль Кунде, вклад Кубарси в нейтрализацию француза был не менее важен. Мбаппе не нанес ни одного удара в створ ворот «Барселоны».

Кстати, ни один из четырех вышеупомянутых нападающих не смог заработать рейтинг выше 6,8 по версии SofaScore.

Хави действительно принял шикарное решение, решив перевести Пау Кубарси в первую команду.