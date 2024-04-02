Педри поделился планами на будущее. Полузащитник надеется в 30 лет быть лысым футболистом

Педри ответил на вопросы болельщиков в соцсети The Residency, где фанаты могут общаться с любимыми футболистами.

Полузащитник «Барсы» рассказал о сроках своего восстановления, поделился планами на будущее и назвал главные цели.

Лучшие игроки «Барсы» в этом сезоне:

«Трудно сказать... Я остановлюсь на самых молодых – Кубарси и Ламине».

О стычке Иньиго Мартинеса с тиктокером:

«Я понимаю Иньиго. В конце концов, у всех нас бывают плохие дни. Плохо, когда нас оскорбляют только за то, что мы не сделали фото, видео или не остановили машину, что мы часто делаем. Нельзя забывать об уважении».

О сроках возвращения в строй :

«У меня нет конкретной даты, но все идет очень хорошо, и я надеюсь скоро вернуться. Провел тренировку, когда у команды был выходной. Не могу пропускать ни дня».

О «Золотом мяче» :

«Хотел бы я его выиграть? Конечно, хотел, как и все, но это очень сложно. Сейчас у меня на первом месте стоят титулы с «Барсой» и сборной Испании».

Каким Педри видит себя через 10 лет :

«Каким себя вижу в 31 год? Точно играющим в футбол, а чуть позже лысым. Всегда хотел облысеть, не знаю почему».

Видимо, Педри, который много раз говорил, что берет пример с Иньесты, решил следовать за своим кумиром во всем – даже в вопросе прически.

Хотите увидеть, как бы полузащитник выглядел с лысиной? Короли фотошопа уже все подготовили!

Как вам ответы Педри?