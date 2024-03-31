Это офсайд? «Барсе» отменили 2 гола за 10 минут - Рафинья не выдержал и истерически засмеялся

«Барселона» уверенно обыграла «Лас-Пальмас», хотя на табло всего 1-0. Все вопросы к арбитрам.

Менее чем за 10 минут «Барсе» отменили два гола из-за офсайдов, мяч Рафиньи получился совсем спорным. Вот как это было.

В момент передачи на Левандовского бразилец был в офсайде.

Роберт догнал мяч, обработал и скинул Рафинье, который был в правильном положении.

Тот разобрался и закатил в пустые.

Но гол тут же отменили - Рафинья рассмеялся, а остальные игроки «Барсы» просто удивились.