Это офсайд? «Барсе» отменили 2 гола за 10 минут - Рафинья не выдержал и истерически засмеялся
«Барселона» уверенно обыграла «Лас-Пальмас», хотя на табло всего 1-0. Все вопросы к арбитрам.
Менее чем за 10 минут «Барсе» отменили два гола из-за офсайдов, мяч Рафиньи получился совсем спорным. Вот как это было.
В момент передачи на Левандовского бразилец был в офсайде.
Роберт догнал мяч, обработал и скинул Рафинье, который был в правильном положении.
Тот разобрался и закатил в пустые.
Но гол тут же отменили - Рафинья рассмеялся, а остальные игроки «Барсы» просто удивились.