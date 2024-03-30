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«Атлетико» хочет бесплатно подписать игрока «Барсы» этим летом, несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2025 года 🤨

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«Атлетико Мадрид» рассчитывает в конце сезона бесплатно подписать Иньиго Мартинеса, сообщает Relevo.

Контракт защитника с «Барсой» истекает летом 2025 года, но из-за финансовых проблем клуб смог зарегистрировать игрока только на один год.

Напомним, что «Барса» смогла зарегистрировать Мартинеса только в последний день трансферного окна. Это стало возможным благодаря отъезду Эрика Гарсии в «Жирону».

Если «Барса» не сможет зарегистрировать Мартинеса летом, то игрок уйдет бесплатно. Клуб должен будет выплатить компенсацию Мартинесу.

Однако, «Барселона» может включить Иньиго в сделку по обмену на Жоау Феликса. Мадридцы хотели подписать Мартинеса еще до его трансфера в Каталонию.

Если «Барса» включит Мартинеса в сделку по Феликсу, то это поможет снизить компенсацию за продление аренды игрока. Источники сообщают, что летом «Атлетико» потребует за аренду португальца 15 миллионов евро.

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