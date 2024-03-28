Роке может впервые выйти в старте за «Барсу» дома. Вот 2 причины

Витор Роке может выйти в стартовом составе «Барселоны» в матче с «Лас-Пальмасом» в эти выходные, сообщает Серхи Капдевила из Sport.

Вот 2 причины.

1. 19-летний футболист по максимуму выкладывается на тренировках и много работал с Хави во время международного перерыва.

2. Роберт Левандовски в последнее время провел много игр, из-за чего страдает от мышечной усталости - а еще были два сложных матча за сборную. Ожидается, что нападающий получит отдых.

Если Роке выйдет в старте против «Лас-Пальмаса», это будет его первый старт в домашнем матче за «Барсу» с момента прибытия в декабре.

В этом сезоне бразилец отыграл за «Барсу» 239 минут, но в 11 матчах выходил в основном со скамейки.