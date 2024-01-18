Фати оправился от травмы раньше, чем ожидалось: он уже начал тренировки с «Брайтоном» 💪🏻💪🏻💪🏻

Снова в строю.

В конце ноября в матче АПЛ между «Брайтоном» и «Ноттингем Форест» (3:2) Фати был заменен на 21-й минуте из-за повреждения. Травма оказалась серьезной.

Журналист Брайан Оуэн, специализирующийся на новостях о «Брайтоне», сразу сообщил, что вингер выбыл на срок до 3 месяцев. Сроки восстановления Лэмпти будут более короткими.

По данным Mundo Deportivo, Фати получил тогда серьезное повреждение мышц задней поверхности бедра. На лечение потребуется около 3 месяцев, также Ансу ждет долгий восстановительный период.

Журналист Гильем Балаге позже сообщил, что вингер пропустит около шести недель, а не три месяца, как сообщалось ранее. И эта информация подтвердилась - Фати уже приступил к тренировкам.

Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Барселоны». У него 4 гола в 14 матчах за английский клуб. Абсолютный приоритет Ансу – возвращение в каталонский клуб после аренды, пишет Diario Sport. Фати считает, что может получить место в составе, учитывая слабую игру атакующих футболистов «Барселоны» в этом сезоне.

Фати, его окружение и «Барселона» понимают, что в конце сезона предложения о трансфере игрока появятся. Клуб не возражает против продажи в случае предложения на сумму выше 30 млн евро. Однако Фати не намерен сдаваться. После аренды в АПЛ он хочет провести в «Барселоне» еще как минимум год и рассчитывает получить такую возможность.