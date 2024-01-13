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Бедный Лапорта: камеры ловили эмоции президента «Барсы» после голов «Реала». Четвертый мяч – тотальная потерянность

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Нет слов, чтобы описать реакцию Жоана Лапорты в момент, когда «Барселона» пропустила четвертый гол в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом».

Похоже, это апатия.

Его лицо мало чем отличалось от того, что было запечатлено на камеру на 25-й минуте, когда «Барса» проигрывала 0:2.

Просмотр этой игры «Барсы» был, пожалуй, худшим способом провести вечер в VIP-зале, даже несмотря на вкусные закуски.

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