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Какой состав выставит «Барса» на возможное класико в финале Суперкубка Испании

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Именно так, скорее всего, будет выглядеть стартовый состав «Барселоны» в воскресенье, если команда Хави выйдет в финал Суперкубка Испании, где сможет сыграть с «Реалом».

1. Рональд Араухо снова выходит на позицию правого защитника в класико, чтобы сразиться с Винисиусом.

2. Алехандро Бальде выходит в стартовом составе, поскольку Жоау Канселу вряд ли будет в форме к финалу.

3. Серджи Роберто попадет в «основу», поскольку Педри под вопросом, а капитан обычно очень хорошо показывает себя в класико

4. Фермин здесь после своих впечатляющего выступлений на Кубке Испании и в предыдущих матчах против «Реала».

2 комментария
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Что вы пишите? Барса ещё Осасуну не прошла, а вы выбираете уже и состав на финал.
И это я ещё не говорю про возможные травмы и дисквалификации.
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Мне кажется в спортс берут по принципу - если ты д-б то добро пожаловать, иначе объяснить весь бред который пишется невозможно🤦‍♂️
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