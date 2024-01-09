Какой состав выставит «Барса» на возможное класико в финале Суперкубка Испании

Именно так, скорее всего, будет выглядеть стартовый состав «Барселоны» в воскресенье, если команда Хави выйдет в финал Суперкубка Испании, где сможет сыграть с «Реалом».

1. Рональд Араухо снова выходит на позицию правого защитника в класико, чтобы сразиться с Винисиусом.

2. Алехандро Бальде выходит в стартовом составе, поскольку Жоау Канселу вряд ли будет в форме к финалу.

3. Серджи Роберто попадет в «основу», поскольку Педри под вопросом, а капитан обычно очень хорошо показывает себя в класико

4. Фермин здесь после своих впечатляющего выступлений на Кубке Испании и в предыдущих матчах против «Реала».