📸 В первом матче за «Барсу» Роке упустил несколько классных моментов. Расстроенного новичка успокаивал Серджи Роберто
Долгожданный дебют Витора Роке в «Барселоне» состоялся. На 78-й минуте матча против «Лас-Пальмас» бразилец заменил Феррана Торреса.
У нападающего было сразу несколько перспективных возможностей, чтобы забить первый гол за новую команду, но свои шансы Витор не использовал. Победу команде принес Гюндоган, уже в добавленное время забив с пенальти.
Бразилец уходил с поля, прикрывая лицо футболкой.
В подтрибунке Роке выглядел расстроенным и отрешенным.
Настроение нападающего не улучшилось и в раздевалке.
На помощь пришел Серджи Роберто. Капитан приободрил новичка объятиями.
У Витора совсем скоро будет шанс забить за «Барсу». 7 января «блауграна» сыграет с «Барбастро» в Кубке Испании. Уже в январе Роке может взять свой первый трофей с новой командой – каталонцы поборются за Суперкубок страны.
Пожелаем новичку удачи.
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