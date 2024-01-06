📸 В первом матче за «Барсу» Роке упустил несколько классных моментов. Расстроенного новичка успокаивал Серджи Роберто

Долгожданный дебют Витора Роке в «Барселоне» состоялся. На 78-й минуте матча против «Лас-Пальмас» бразилец заменил Феррана Торреса.

У нападающего было сразу несколько перспективных возможностей, чтобы забить первый гол за новую команду, но свои шансы Витор не использовал. Победу команде принес Гюндоган, уже в добавленное время забив с пенальти.

Бразилец уходил с поля, прикрывая лицо футболкой.

В подтрибунке Роке выглядел расстроенным и отрешенным.

Настроение нападающего не улучшилось и в раздевалке.

На помощь пришел Серджи Роберто. Капитан приободрил новичка объятиями.

У Витора совсем скоро будет шанс забить за «Барсу». 7 января «блауграна» сыграет с «Барбастро» в Кубке Испании. Уже в январе Роке может взять свой первый трофей с новой командой – каталонцы поборются за Суперкубок страны.

Пожелаем новичку удачи.