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📸 В первом матче за «Барсу» Роке упустил несколько классных моментов. Расстроенного новичка успокаивал Серджи Роберто

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Долгожданный дебют Витора Роке в «Барселоне» состоялся. На 78-й минуте матча против «Лас-Пальмас» бразилец заменил Феррана Торреса.

У нападающего было сразу несколько перспективных возможностей, чтобы забить первый гол за новую команду, но свои шансы Витор не использовал. Победу команде принес Гюндоган, уже в добавленное время забив с пенальти.

Бразилец уходил с поля, прикрывая лицо футболкой.

В подтрибунке Роке выглядел расстроенным и отрешенным.

Настроение нападающего не улучшилось и в раздевалке.

На помощь пришел Серджи Роберто. Капитан приободрил новичка объятиями.

У Витора совсем скоро будет шанс забить за «Барсу». 7 января «блауграна» сыграет с «Барбастро» в Кубке Испании. Уже в январе Роке может взять свой первый трофей с новой командой – каталонцы поборются за Суперкубок страны.

Пожелаем новичку удачи.

4 комментария
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Паренёк требователен к себе, здорово.
Самокритика ещё никому не вредила
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+5
Ответ Harry Jane
Настоящий капитан. Нужно продлевать.
Ну кстати спас вчера Барсу
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Настоящий капитан. Нужно продлевать.
+2
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Уверенность придет! Он вышел и сразу создали два момента. Посмотрим что будет дальше
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