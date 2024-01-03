FC Barcelona
Блог

«Он всегда со мной». Педри назвал игрока «Барсы», который его очень поддерживает, — речь даже не о Гави

Ла Лига Ла Лига
Ферран Торрес Ферран Торрес
Педри Педри
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Педри пришел в гости к испанскому стримеру Ибаю Льяносу и искренне ответил на несколько личных вопросов. Полузащитник признал, что тяжело переживает период восстановления от травм, которые часто случаются с ним в последний год.

«Из-за травм у меня были трудные времена. Когда ты переходишь от ежедневного пребывания с командой до тренировок в одиночестве, то ощущаешь себя забытым. Психологически это сложно. Все о тебе много говорят».

В этот трудный период полузащитнику очень помогал его товарищ по команде: 

«Ферран [Торрес] всегда рядом со мной. Теперь у него менталитет акулы. Он меня очень поддерживает.

Он воспринимает всю эту историю с ментальностью акулы очень серьезно. Недавно я подарил ему шлепки с акулой, и теперь он носит их в раздевалке».

Ферран проводит особенный сезон. С одной стороны, Торрес так и не стал игроком стартового состава «Барсы», но с другой, он добился большого прогресса. Нападающий успешнее реализует моменты, и ему намного лучше удается взаимодействие с командой. 

Ферран Торрес забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах в этом сезоне, в основном выходя на замену.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий