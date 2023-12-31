FC Barcelona
Блог

Ферран Торрес встретился со своим главным фанатом. Вы не угадаете, в чем его особенность 🦈

Барселона Барселона
Ферран Торрес Ферран Торрес
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес наконец-то встретился со своим самым преданным фанатом.

23-летний футболист сфотографировался с болельщиком и оставил ему автограф.

Фанат присутствовал на открытой тренировке «Барсы» в пятницу - именно тогда клубные СМИ заметили его. Стоит ли объяснять, почему?

На всякий случай: Ферран дал себе прозвище в этом сезоне - «Акула». Игрок решил так вдохновить себя - и можно с уверенностью сказать, что этот способ работает. На его счету уже 9 голов в этом сезоне, несмотря на нестабильный статус основного игрока.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Успехов "Shark 🦈 Ferran"🚩
+1
0
+1
Этому болельщику нужно выделять место на трибуне поближе к вратарю соперника😁
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий