Ферран Торрес встретился со своим главным фанатом. Вы не угадаете, в чем его особенность 🦈

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес наконец-то встретился со своим самым преданным фанатом.

23-летний футболист сфотографировался с болельщиком и оставил ему автограф.

Фанат присутствовал на открытой тренировке «Барсы» в пятницу - именно тогда клубные СМИ заметили его. Стоит ли объяснять, почему?

На всякий случай: Ферран дал себе прозвище в этом сезоне - «Акула». Игрок решил так вдохновить себя - и можно с уверенностью сказать, что этот способ работает. На его счету уже 9 голов в этом сезоне, несмотря на нестабильный статус основного игрока.