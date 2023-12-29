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«У меня была возможность хорошо узнать его». Кунде оценил прогресс Микаила Файе, который перешел в «Барсу» летом

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Еще посоревнуются за место в первой команде?

Звезда обороны «Барселоны» Жюль Кунде поделился впечатлениями о юном защитнике Микаиле Файе, которого клуб подписал прошедшим летом. 19-летний сенегалец перебрался в Каталонию из хорватской «Кустошии», и пока он выступает за «Барсу Атлетик».

Однако многие фанаты уже заждались Файе в первой команде, а Кунде подогрел интерес к молодому коллеге в интервью Mundo Deportivo:

«У меня была возможность хорошо узнать его во время предсезонки, недавно мы снова виделись. Я думаю, что он очень талантлив. Он очень-очень взрывной, динамичный, агрессивный и великолепно владеет мячом.

Он только недавно переехал в новую страну с новым языком, и я думаю, что у него все хорошо, я уже слышал, как он немного говорит по-испански. В нем я вижу человека, который хочет работать, и думаю, что его ждет блестящее будущее».

Файе, которого в команде прозвали «монстр» из-за его физической силы, уже стал ключевым игроком «Барсы Атлетик». Сенегальский центральный защитник регулярно выходит в стартовом составе и на данный момент принял участие в 15 матчах. Вероятно, именно поэтому многие клубы Ла Лиги и Англии готовы предпринять попытку его подписать. По слухам, каталонцы готовы рассмотреть выгодные предложения летом, но приоритетом юного игрока остается повышение в первую команду «блауграны».

 

Будем надеяться, что вскоре состоится его дебют под руководством Хави.

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