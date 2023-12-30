🔥 Ого, «Барселона» настолько хочет подписать Гринвуда, что готова отдать ему игровой номер Месси 😱

Мэйсон Гринвуд привлекает серьезное внимание из «Барселоны» по поводу возможного летнего трансфера из «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации репортера The Sun Нила Кастиса, одна из команд Ла Лиги готова предложить ￡40 млн, чтобы подписать нападающего. Наиболее вероятным вариантом считается «Барселона».

В качестве дополнительного стимула каталонцы даже готовы дать Гринвуду десятый игровой номер, под которым выступал Лионель Месси.

Сине-гранатовые впечатлены игрой англичанина в этом сезоне Ла Лиги.

Последним игроком, который играл за «Барселону» под десятым номером был Ансу Фати, выступающий в данный момент за «Брайтон».

Параллельно, подписать игрока на постоянной основе стремится «Хетафе», но этот вариант маловероятен из-за большой конкуренции со стороны других клубов.