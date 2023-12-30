FC Barcelona
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🔥 Ого, «Барселона» настолько хочет подписать Гринвуда, что готова отдать ему игровой номер Месси 😱

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Мэйсон Гринвуд привлекает серьезное внимание из «Барселоны» по поводу возможного летнего трансфера из «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации репортера The Sun Нила Кастиса, одна из команд Ла Лиги готова предложить ￡40 млн, чтобы подписать нападающего. Наиболее вероятным вариантом считается «Барселона».

В качестве дополнительного стимула каталонцы даже готовы дать Гринвуду десятый игровой номер, под которым выступал Лионель Месси.

Сине-гранатовые впечатлены игрой англичанина в этом сезоне Ла Лиги.

Последним игроком, который играл за «Барселону» под десятым номером был Ансу Фати, выступающий в данный момент за «Брайтон».

Параллельно, подписать игрока на постоянной основе стремится «Хетафе», но этот вариант маловероятен из-за большой конкуренции со стороны других клубов.

19 комментариев
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Ответ QWertY
У бчк денег не хватает регистрацию бразильского подростка, куда им до Гринвуда
Про Канселу и Феликса так же говорили😂😂, а в итоге без проблем всё прошло.))
+12
-3
+9
У бчк денег не хватает регистрацию бразильского подростка, куда им до Гринвуда
+12
-8
+4
Станет легендой Барсы, а МЮ будет локти кусать (нет)
+3
-1
+2
Ответ Гласящий Истину!
Кто-то уже был с номером Месси... Кто вспомнит где он сейчас?
Написано же, что в Брайтоне
+2
0
+2
Артём, буквально час назад ты писал, что 40 млн.£ МЮ отклонила. Так зачем сейчас пишешь тоже самое, будто за час что-то изменилось? или это считается за два поста опубликованных тобою? ну если платят за два поста, так чего ждёшь, напиши тоже самое другими словами, ещё пять раз….👏👏
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🤣
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Если МЮ потеряет Гринвуда, это будет огромная ошибка! Такой игрок нужен, он как завершитель атаки ТОП, тем более он воспитанник
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Ответ Рычаг Барсика
На зарплаты игрокам не хватает, ноют, чтобы они за бесплатно играли
Им не платят? За что они играют тогда, бедолаги? За что живут? Во дела
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Ответ Purp
Им не платят? За что они играют тогда, бедолаги? За что живут? Во дела
Пусть вернут зп, которые были снижены просто так
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Ответ Руслан1313
Написано же, что в Брайтоне
Именно! Вот в таких клубах и продолжают (заканчивают) свои карьеры, все "новые Месси")
Если бы всё было так просто: дали тебе номер Месси и ты заиграл, как Месси...)
По факту: можно иметь на спине 317 номер и играть очень круто, а можно играть с номером Месси и быть деревянным бревном...
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Ответ Гласящий Истину!
Кто-то уже был с номером Месси... Кто вспомнит где он сейчас?
В Майами отдыхает и готовится к новому сезону клубного и международного футбола)))
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Ответ ЧИКО
Артём, буквально час назад ты писал, что 40 млн.£ МЮ отклонила. Так зачем сейчас пишешь тоже самое, будто за час что-то изменилось? или это считается за два поста опубликованных тобою? ну если платят за два поста, так чего ждёшь, напиши тоже самое другими словами, ещё пять раз….👏👏
Мне кажется это искусственный интеллект Лебедева
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