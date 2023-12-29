FC Barcelona
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Витор Роке только прибыл в «Барсу», а уже стало известно, что через полгода, когда вернется Гави, он уже не сможет играть за новый клуб😱😱😱

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Трансферы «Барсы» как всегда с «изюминкой».

Все дело в финансовом фэйр-плей.

Согласно подсчетам COPE, каталонцы смогут включить новичка в заявку только на полгода из-за ограничений, связанных с действием финансового фэйр-плей.

Для полноценной регистрации бразильца в этом сезоне «блаугране» необходимо высвободить 19,7 млн евро, и, как утверждается, она сможет сделать это только в том случае, если получит 40 млн евро, которые еще летом ей должен был перечислить немецкий фонд Libero.

Изначально планировалось, что футболист присоединится к «блаугране» летом 2024 года. Однако затем стало известно, что «Барселона» собирается зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.

Похоже клубу действительно придется ограничиться временной регистрацией Роке (на 6 месяцев), но что будет, когда вернется Гави?

2 комментария
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займёт место Ромео или Алонсо
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Отдать Ромеу Жироне, конец контрактов Алонсо и Роберто, продажа Левандовски и всё будет хорошо 👍🏻
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