FC Barcelona
Блог

Летом «Барселона» вернет в клуб воспитанника. Но сперва каталонцам придется расстаться с одной из звезд обороны

Жюль Кунде Жюль Кунде
Бетис Бетис
Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
Клубы Клубы
Рональд Араухо Рональд Араухо
Шади Риад Шади Риад
Футбол Футбол

Несмотря на то, что сезон еще не перевалил за половину, «Барселона» уже активно готовится к летнему трансферному окну. Фабрицио Романо и заместитель редактора Sport Ллуис Мигельсанц заявили, что каталонцы намерены усилить оборону своим же воспитанником — Шади Риадом.

Марокканский защитник покинул «Барселону» прошедшим летом, чтобы присоединиться к «Бетису». Он ушел на правах аренды, однако в соглашении было прописано обязательство выкупа в случае, если он сыграет определенное количество игр. На данный момент Шади провел 13 матчей в Ла Лиге и 2 в Кубке Испании, и это, как сообщают журналисты, означает, что «бетикос» должны приобрести игрока за €3.5 млн. Однако у «блауграны» есть право обратного выкупа за €7 млн, чем она и намерена воспользоваться этим летом. Сам Шади и «Бетис» уже были оповещены об этом решении.

Изначально его уход был обусловлен тем, что в команде уже было 4 центральных защитника: Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен и Иньиго Мартинес. Теперь же клуб намерен расстаться с одним из них, чтобы освободить место для юного таланта.

Тот же Ллуис Мигельсанц называет двух главных претендентов на выход: Кунде и Кристенсен. Вариант Араухо не рассматривается, потому что «Барса» видит в нем лидера обороны на долгие годы, а уход Мартинеса из-за возраста не принесет почти никаких дивидендов.

Французский защитник был личным желанием Хави, и он был куплен за целых €50 млн. Его продажа вряд ли принесет большую выгоду, но приличную сумму каталонцы все же могут получить.

Датчанин больше не считается бесспорным игроком стартового состава, и он сам хочет больше признания. Несколько клубов Премьер-лиги имеют конкретный интерес к Андреасу.

Один из них точно должен уйти летом, чтобы у Риада была возможность развиваться в первой команде.

А кого бы выбрали вы?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто видел игры Бетиса, как вам игра воспитанника?
0
0
0
Просто напомню, что есть ещё Гарсия в аренде и молодой парень в Барсе Б (забыл ФИО)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий