Летом «Барселона» вернет в клуб воспитанника. Но сперва каталонцам придется расстаться с одной из звезд обороны

Несмотря на то, что сезон еще не перевалил за половину, «Барселона» уже активно готовится к летнему трансферному окну. Фабрицио Романо и заместитель редактора Sport Ллуис Мигельсанц заявили, что каталонцы намерены усилить оборону своим же воспитанником — Шади Риадом.

Марокканский защитник покинул «Барселону» прошедшим летом, чтобы присоединиться к «Бетису». Он ушел на правах аренды, однако в соглашении было прописано обязательство выкупа в случае, если он сыграет определенное количество игр. На данный момент Шади провел 13 матчей в Ла Лиге и 2 в Кубке Испании, и это, как сообщают журналисты, означает, что «бетикос» должны приобрести игрока за €3.5 млн. Однако у «блауграны» есть право обратного выкупа за €7 млн, чем она и намерена воспользоваться этим летом. Сам Шади и «Бетис» уже были оповещены об этом решении.

Изначально его уход был обусловлен тем, что в команде уже было 4 центральных защитника: Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен и Иньиго Мартинес. Теперь же клуб намерен расстаться с одним из них, чтобы освободить место для юного таланта.

Тот же Ллуис Мигельсанц называет двух главных претендентов на выход: Кунде и Кристенсен. Вариант Араухо не рассматривается, потому что «Барса» видит в нем лидера обороны на долгие годы, а уход Мартинеса из-за возраста не принесет почти никаких дивидендов.

Французский защитник был личным желанием Хави, и он был куплен за целых €50 млн. Его продажа вряд ли принесет большую выгоду, но приличную сумму каталонцы все же могут получить.

Датчанин больше не считается бесспорным игроком стартового состава, и он сам хочет больше признания. Несколько клубов Премьер-лиги имеют конкретный интерес к Андреасу.

Один из них точно должен уйти летом, чтобы у Риада была возможность развиваться в первой команде.

А кого бы выбрали вы?