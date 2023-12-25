FC Barcelona
Блог

«Барселона» праздничная. Игроки поделились теплыми рождественскими фотографиями со своими близкими 🎄✨

Барселона Барселона
Рафинья Диас Рафинья Диас
Алекс Бальде Алекс Бальде
Серджи Роберто Серджи Роберто
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Клубы Клубы
Рональд Араухо Рональд Араухо
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

«Барселона» уже отыграла свой последний матч в 2023 году, и игроки со спокойной душой отправились наслаждаться временем со своими близкими в рождественские праздники, чтобы набраться сил перед скорым возвращением к тренировкам.

Многие футболисты поделились в соцсетях фотографиями своих родных у нарядных елок, так давайте же взглянем, кто с кем отмечал самый домашний праздник в году.

Роберт Левандовски с женой Анной и дочками:

Илкай Гюндоган и его жена Сара

Рафинья, Наталия, их сын Гаэль и домашние любимцы.

Алекс Бальде с сестрой Нерси и братом Эди.

Серджи Роберто с женой Корал.

Рональд Араухо и его большая-пребольшая семья!

Каталонцы вернутся на поле 4 января 2024 года — они отправятся в гости к «Лас-Пальмасу» в рамках Ла Лиги.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На место Балде кажется играет его брат в этом сезоне
0
0
0
Я так и не понял, кто из братьев Бальде Алекс))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий