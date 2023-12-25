«Барселона» праздничная. Игроки поделились теплыми рождественскими фотографиями со своими близкими 🎄✨

«Барселона» уже отыграла свой последний матч в 2023 году, и игроки со спокойной душой отправились наслаждаться временем со своими близкими в рождественские праздники, чтобы набраться сил перед скорым возвращением к тренировкам.

Многие футболисты поделились в соцсетях фотографиями своих родных у нарядных елок, так давайте же взглянем, кто с кем отмечал самый домашний праздник в году.

Роберт Левандовски с женой Анной и дочками:

Илкай Гюндоган и его жена Сара

Рафинья, Наталия, их сын Гаэль и домашние любимцы.

Алекс Бальде с сестрой Нерси и братом Эди.

Серджи Роберто с женой Корал.

Рональд Араухо и его большая-пребольшая семья!

Каталонцы вернутся на поле 4 января 2024 года — они отправятся в гости к «Лас-Пальмасу» в рамках Ла Лиги.