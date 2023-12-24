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«Барселона» нацелилась на молодого форварда «Палмейраса». Однако он не собирается долго ждать предложения

Эстеван
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За парнем приличная очередь.

Эстеван Виллиан, которого на родине прозвали «Мессиньо», − одна из величайших жемчужин бразильского футбола. Форвард «Палмейраса» дебютировал в первой команде 6 декабря, а его самого связывают с «Барселоной».

Однако по данным Mundo Deportivo, 16-летний игрок все дальше от возможного трансфера в каталонский клуб. У «Барсы» есть всем известные экономические проблемы и «блауграна» пока не предпринимала никаких шагов по направлению к нападающему, что заставило задуматься его о других вариантах.

Сейчас за ним следят «ПСЖ», «Челси», «МЮ» и «Сити», а запрашиваемая цена − 60 млн евро. «Палмейрас» хочет, чтобы решение принимал сам футболист. Мессиньо исполнится 17 лет только 24 апреля 2024 года, а это значит, что в Европу он может переехать не ранее лета 2025 года.

Бразильский клуб хочет осуществит продажу уже сейчас. То же самое «Палмейрас» провернул с Эндриком и «Мадридом». «Королевский клуб» заплатил за игрока и оставил его в Бразилии до совершеннолетия.

Отец Мессиньо уже побывал в Манчестере, где посещал базу «Сити». После он отправился в Лондон в «Челси», потом в Париж к «ПСЖ», а завершил вояж в Барселоне. Именно последний вариант впечатлил его больше всего.

Ранее Эстеван в разговоре с Mundo Deportivo сделал такое признание: «Я смотрю почти каждую игру «Барселоны», я фанат клуба. Очень восхищаюсь играющими там футболистами, и надеюсь тоже однажды там оказаться».

Кажется, что у парня в скором времени может появиться новая мечта. Если Лапорта не подсуетится, конечно.

2 комментария
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Кот в мешке. 60 лямов за долбачка, который может, через два года вообще завяжет с футболом.
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Лучше Эчеверри подписать и опорника Флуминенсе (непомню его имя) но парень реально топ
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