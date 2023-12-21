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А вот это уже тревожно: кулес освистали «Барселону» после домашней победы над последней командой чемпионата😱

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«Барселона» дома обыграла «Альмерию» (3:2) в 18-м туре Ла Лиги.

На 33-й минуте счет открыл вингер Рафинья после розыгрыша углового. На 41-й забил форвард гостей Лео Баптистао – мяч был засчитан после ВАР.

На 60-й Серджи Роберто вывел каталонцев вперед – гол сине-гранатовых снова был забит после розыгрыша углового. На 71-й минуте Эдгар Гонсалес сравнял счет после ошибки вратаря Иньяки Пеньи. На 83-й капитан «Барсы» Роберто сделал дубль.

«Барселона» набрала 38 очков и занимает 3-е место в таблице Ла Лиги. «Альмерия» остается 20-й, имея 5 баллов.

После матча болельщики освистали команду.

6 комментариев
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Радоваться вымученной победе, которой могло и не быть, не выручи Пенья в самом конце, над абсолютно худшей командой лиги унизительно для кулес, помнящих ещё лучшие времена, когда команда играла в футбол.
Не добывала очки, как урожай в колхозе, а играла, творила на поле.
Потому смотреть эту "битву за урожай" удовольствие не из приятных.
Ну и многие видят отсутствие внятной командной игры при том, что тренер третий год лепит горбатого об "очередной стадии строительства".
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Как играли - так и свистели!
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Какой кошмар )))))
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Все по делу - свист очень даже и справедлив..
Хави и игроки должны немедленно принять меры для улучшения игры, иначе хороший свист будет звучать еще чаще и еще сильнее- Лапорта будет обязан делать правильные выводы и принимать трудные решения - как по тренеру так и по игрокам…
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до эры Райкаарда и Месси так и было ,чё они свистят
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Не после матча, а после 1 тайма…
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