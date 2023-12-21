А вот это уже тревожно: кулес освистали «Барселону» после домашней победы над последней командой чемпионата😱

«Барселона» дома обыграла «Альмерию» (3:2) в 18-м туре Ла Лиги.

На 33-й минуте счет открыл вингер Рафинья после розыгрыша углового. На 41-й забил форвард гостей Лео Баптистао – мяч был засчитан после ВАР.

На 60-й Серджи Роберто вывел каталонцев вперед – гол сине-гранатовых снова был забит после розыгрыша углового. На 71-й минуте Эдгар Гонсалес сравнял счет после ошибки вратаря Иньяки Пеньи. На 83-й капитан «Барсы» Роберто сделал дубль.

«Барселона» набрала 38 очков и занимает 3-е место в таблице Ла Лиги. «Альмерия» остается 20-й, имея 5 баллов.

После матча болельщики освистали команду.