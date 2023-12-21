А вот это уже тревожно: кулес освистали «Барселону» после домашней победы над последней командой чемпионата😱
«Барселона» дома обыграла «Альмерию» (3:2) в 18-м туре Ла Лиги.
На 33-й минуте счет открыл вингер Рафинья после розыгрыша углового. На 41-й забил форвард гостей Лео Баптистао – мяч был засчитан после ВАР.
На 60-й Серджи Роберто вывел каталонцев вперед – гол сине-гранатовых снова был забит после розыгрыша углового. На 71-й минуте Эдгар Гонсалес сравнял счет после ошибки вратаря Иньяки Пеньи. На 83-й капитан «Барсы» Роберто сделал дубль.
«Барселона» набрала 38 очков и занимает 3-е место в таблице Ла Лиги. «Альмерия» остается 20-й, имея 5 баллов.
После матча болельщики освистали команду.
Не добывала очки, как урожай в колхозе, а играла, творила на поле.
Потому смотреть эту "битву за урожай" удовольствие не из приятных.
Ну и многие видят отсутствие внятной командной игры при том, что тренер третий год лепит горбатого об "очередной стадии строительства".
Хави и игроки должны немедленно принять меры для улучшения игры, иначе хороший свист будет звучать еще чаще и еще сильнее- Лапорта будет обязан делать правильные выводы и принимать трудные решения - как по тренеру так и по игрокам…