🤯 Ультиматум тер Стегена – два условия. Его просто невозможно понять

Скандал вокруг ситуации с Марком-Андре тер Стегеном на пределе.

Diario AS пишет, что немец поставил окончательные условия клубу: либо он остается, либо «Барса» расторгает контракт, выплачивая ему всю положенную по нему зарплату.

В фанатских рядах совершенно однозначная позиция.

💭 «Он должно быть шутит!»

💭 «Притворяется жертвой, получая всю ненависть фанатов. Он имеет полное право хотеть всю зарплату, но если есть варианты с трансфером, то просто уходи».

💭 «Парень хочет гнить на скамейке запасных».

💭 «Его нужно проучить, как Фати».

💭 «Он лишь ставит под угрозу свое первое место в воротах сборной Германии. А это единственное, чего он хочет, кроме как остаться в «Барсе». Если Жоан Гарсия будет бесспорным стартером, то Шченсны станет вторым номером. Я не понимаю, чего он добивается».

💭 «Три года без единого матча, сидя на скамейке запасных? Я не думаю, что он настолько болен».

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