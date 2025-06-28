🤯 Ультиматум тер Стегена – два условия. Его просто невозможно понять
Скандал вокруг ситуации с Марком-Андре тер Стегеном на пределе.
Diario AS пишет, что немец поставил окончательные условия клубу: либо он остается, либо «Барса» расторгает контракт, выплачивая ему всю положенную по нему зарплату.
В фанатских рядах совершенно однозначная позиция.
💭 «Он должно быть шутит!»
💭 «Притворяется жертвой, получая всю ненависть фанатов. Он имеет полное право хотеть всю зарплату, но если есть варианты с трансфером, то просто уходи».
💭 «Парень хочет гнить на скамейке запасных».
💭 «Его нужно проучить, как Фати».
💭 «Он лишь ставит под угрозу свое первое место в воротах сборной Германии. А это единственное, чего он хочет, кроме как остаться в «Барсе». Если Жоан Гарсия будет бесспорным стартером, то Шченсны станет вторым номером. Я не понимаю, чего он добивается».
💭 «Три года без единого матча, сидя на скамейке запасных? Я не думаю, что он настолько болен».
Ваше мнение?
А фанаты быстро забыли, как вратарь шёл на уступки по снижению ЗП отчислений.
А через три года можно будет ещё несколько миллионов залутать на ближнем востоке