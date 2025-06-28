🫧 «Он жемчужина». Фигу предложили подписать в «Барсу» любого игрока – и он выбрал

Луиш Фигу – один из самых спорных игроков в истории «Реала» и «Барселоны». Но, все же, с его мнением считаются.

Португальца спросили, какого из действующих футболистов он подписал бы в первую очередь. В «Барселону».

Фанаты согласны, но не простили Луиша.

💭 «Любой игрок? Я бы подписал контракт с Нико Уильямсом. Он жемчужина, это выгодная сделка. Он мне нравится за необыкновенный талант и юный возраст», – объяснил Фигу.

💭 «Пытается исправиться».

💭 «Да, он бриллиант».

💭 «Почему этот парень говорит о «Барселоне».

💭 «Пусть этот змей держит свое мнение при себе».

💭 «Змея. Плевать на него».