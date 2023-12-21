Хави честно высказался об игре «Барсы» в матче с «Альмерией». Сообщается, что в перерыве тренер был очень зол на подопечных

В 18-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Альмерию» со счетом 3:2. Гостям дважды удавалось сравнять, но на второй гол Серджи Роберто они ответить не смогли.

Первый гол «Альмерия» забила после ошибки Араухо. Мяч был засчитан только после вмешательства ВАР.

Хави признался, что игра каталонцев его не впечатлила.

Тренер подвел итоги матча в беседе с журналистами:

«В первом тайме мы играли не самым лучшим образом. Первая половина встречи была просто неприемлемой. В перерыве я сказал футболистам, что они должны улучшить каждый аспект своей игры. Этот матч должен был закончиться со счетом 2:0 или 3:0, но у команды нет ни того духа, который она демонстрировала в прошлом сезоне, ни агрессии, ни сосредоточенности. Это неприемлемо.

Мы подарили «Альмерии» два необязательных гола, и это так хорошо описывает весь наш сезон. Но важно, что мы не сдались. Во втором тайме вы увидели настоящую «Барсу». У нас появился правильный настрой. Я думаю, неудачный футбол в первом тайме связан с тем, что игрокам не хватает уверенности и они выходят на поле под давлением».

По данным инсайдера Жерара Ромеро, в перерыве Хави был очень зол. Раньше тренер никогда не был так рассержен на подопечных, в раздевалке он говорил с ними на повышенных тонах, утверждает Ромеро.

Встреча с «Альмерией» стала для «блауграны» первой победой за четыре матча. Это была последняя официальная игра каталонцев в уходящем году.

А какие эмоции от матча остались у вас?