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❓️ «Он остается?». Агент Левандовского прокомментировал слухи об уходе поляка из «Барсы»

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Пини Захави
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Агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского прокомментировал слухи о возможном уходе поляка из клуба в конце сезона.

«Конечно, он останется в «Барселоне», - заявил Пини Захави.

По слухам, недавно Захави провел личную встречу с Жоаном Лапортой и Деку, где, возможно, обсуждалось будущее Роберта.

Во вторник сообщалось, что «Барса» рассчитывает на 35-летнего нападающего в следующем сезоне, несмотря на его неубедительную форму.

Нынешний контракт Левандовского с сине-гранатовыми истекает в 2026 году. Стороны имеют возможность продлить соглашение на год.

В этом сезоне он забил 9 голов и отдал четыре голевые передачи в 20 матчах за «Барселону».

2 комментария
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Его агенту уход поляка точно не выгоден: за каждый сезон Левандовского в Барселоне ему причитается по 5 млн (есть информация, что ещё больше: за первый, якобы, он получил 5 млн, за второй – 10 млн, а за третий должен все 15 млн).
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Клиентом Пини Захави является Пьер-Эмиль Хёйбьерг, будущее которого обсуждалось на встрече с руководством Барселоны. Но этот трансфер маловероятен, так как Биссума и Сарр уезжают на Кубок Африки, а Бентанкур выбыл на два с половиной месяца.
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