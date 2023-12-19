❓️ «Он остается?». Агент Левандовского прокомментировал слухи об уходе поляка из «Барсы»

Агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского прокомментировал слухи о возможном уходе поляка из клуба в конце сезона.

«Конечно, он останется в «Барселоне», - заявил Пини Захави.

По слухам, недавно Захави провел личную встречу с Жоаном Лапортой и Деку, где, возможно, обсуждалось будущее Роберта.

Во вторник сообщалось, что «Барса» рассчитывает на 35-летнего нападающего в следующем сезоне, несмотря на его неубедительную форму.

Нынешний контракт Левандовского с сине-гранатовыми истекает в 2026 году. Стороны имеют возможность продлить соглашение на год.

В этом сезоне он забил 9 голов и отдал четыре голевые передачи в 20 матчах за «Барселону».