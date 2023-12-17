Де Йонг не сыграет в следующем матче «Барсы»

Френки де Йонг не сыграет против "Альмерии" в среду, 20 декабря.

Голландец дисквалифицирован после того, как получил пятую желтую карточку в матче с "Валенсией".

Де Йонг выиграл награду лучшего игрока матча в субботу. Он отдал фантастическую результативную передачу.

Фермин, скорее всего, заменит 26-летнего игрока в стартовом составе «Барсы» в середине недели.

Он сформировал бы трио полузащитников из Педри и Илкая Гюндогана. Френки де Йонг провел 12 матчей за «Барселону» в этом сезоне, забив один гол.