«Месси или Неймар?» Восходящая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль сделал свой выбор

«Так все отвечают».

В середине ноября Ламин Ямаль выиграл приз The Youngest от Tuttosport. Вингер «Барселоны» получил специальную награду от итальянской газеты как самый молодой игрок, когда-либо попадавших в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy.

16-летний футболист уступил только Джуду Беллингему («Реал») и занял второе место в голосовании. В текущем сезоне Ямаль забил 1 гол за 13 матчей в Ла Лиге.

Недавно Ламину попросили выбрать между Месси и Неймаром - испанец заявил: «Месси - лучший, но видео с Неймаром я пересматривал гораздо чаще».