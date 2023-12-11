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«Месси или Неймар?» Восходящая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль сделал свой выбор

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«Так все отвечают».

В середине ноября Ламин Ямаль выиграл приз The Youngest от Tuttosport. Вингер «Барселоны» получил специальную награду от итальянской газеты как самый молодой игрок, когда-либо попадавших в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy.

16-летний футболист уступил только Джуду Беллингему («Реал») и занял второе место в голосовании. В текущем сезоне Ямаль забил 1 гол за 13 матчей в Ла Лиге.

Недавно Ламину попросили выбрать между Месси и Неймаром - испанец заявил: «Месси - лучший, но видео с Неймаром я пересматривал гораздо чаще».

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