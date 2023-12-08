Окружение Араухо высказало мнение по поводу истории с «Баварией»

Окружение Рональда Араухо опровергло факт телефонного разговора игрока с официальными лицами мюнхенской "Баварии" в пятницу, сообщает Жерар Ромеро.

Он отмечает, что уругвайцу «очень комфортно» в «Барселоне».

Ранее немецкий репортер сообщил, что «Бавария» связалась с центральным защитником, которого они считают своей самой желанной целью.

Сообщается, что чемпионы Бундеслиги готовы заплатить огромную сумму за 24-летнего футболиста.

Контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до 2026 года. Его сумма выкупа составляет один миллиард евро.