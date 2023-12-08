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Фати опять получил травму - теперь в «Брайтоне»: в 17 лет он действительно напоминал Месси, но с каждым годом все только хуже🤦🏼‍♂️

Ансу Фати Ансу Фати
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Неужели затухнет?

Фати выступает за «Брайтон» на правах аренды из «Барселоны». У него 4 гола в 14 матчах за английский клуб.

В конце ноября в матче АПЛ между «Брайтоном» и «Ноттингем Форест» (3:2) Фати был заменен на 21-й минуте из-за повреждения. Журналист Брайан Оуэн, специализирующийся на новостях о «Брайтоне», сообщил тогда, что вингер выбыл на срок до 3 месяцев.

Позже выяснилось, что травма Ансу оказалась не такой серьезной, как предполагалось изначально. Журналист Гильем Балаге сообщил, что вингер пропустит около шести недель, а не три месяца, как сообщалось ранее. Ансу травмировал не ту зону, что раньше.

Тем не менее, травмы - главный бич карьеры юного испанца. Сам Фати рассчитывает проявить себя в «Барселоне» после аренды в «Брайтоне».

Абсолютный приоритет Ансу – возвращение в каталонский клуб после аренды, пишет Diario Sport. Фати считает, что может получить место в составе, учитывая слабую игру атакующих футболистов «Барселоны» в этом сезоне.

Контракт вингера с «Барселоной» рассчитан до 2027 года, и он хочет вернуться в клуб после аренды. Фати и его окружение считают, что он сможет играть лучше, чем те, кто сейчас выходят у «Барсы» в атаке.

Ансу хочет выйти на пик к концу сезона и вернуться в «Барсу» в состоянии, которое позволит ему получить важное место в команде. Будем надеяться, что вот в такой форме.

6 комментариев
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Толку не будет от Фати - однозначно продажа в конце сезона..
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надо продавать Фати, Торреса и Рафинью и купить Феликса с Бернарду
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Продавать однозначно надо! Да кто ж его купит?!!
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Ответ SaH4r.
надо продавать Фати, Торреса и Рафинью и купить Феликса с Бернарду
продавать его надо было после первого сезона, тогда мю его хотел.
а сейчас... вингеров у барсы достаточно,
и на рынке они есть, барсе нужен не старый чистый нап высокого класса.
пример баварии, — как она провела сезон с кучей вингеров
но без бомбардира, могла остаться без чемпионства
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