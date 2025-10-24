Кто только не хвалил игру Педри в последние месяцы, Пол Скоулз вообще назвал игрока «Барсы» лучшим полузащитником в мире на данный момент:

«Номер один – Педри. Я посмотрел на Педри в матче ЛЧ с «Ньюкаслом» и подумал: «Вау!» Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Он мог обыграть любого! И речь не о ногах, а о мозгах. Иногда в сложных ситуациях он выпутывался из них одним-двумя рывками или легким движением плеча. Его техника прекрасна».

Конечно, Педри будет особенно приятно услышать комплимент от своего главного кумира – Андреса Иньесты.

Легенда высказался о сравнениях себя с молодой звездой «Барсы»:

«Педри – это Педри. Сравнения будут всегда, но он идет своим путем – со своим талантом и весом, которым он уже сейчас обладает в «Барсе» и сборной.

Я говорил уже много раз, но повторюсь: для меня он самый разноплановый игрок в моем понимании того, что из себя должен представлять футболист. Надеюсь, он продолжит двигаться в том же направлении, развиваться все больше. Он будет очень, очень важен для «Барсы».

Напоминаем, Педри планирует облысеть в 31 год. Явно не случайность.