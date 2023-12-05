Де Хеа в «Барселоне» в январе − вероятен или нет? Отвечает Фабрицио Романо

Основной вратарь выбыл надолго.

По словами Фабрицио Романо, «Барселона» не участвует в гонке за Давидом Де Хеа. Клуб доверяет второму вратарю Иньяки Пенье, который заменил травмированного Марка-Андреа тер Стегена. В команде считают, что он − лучшее решение проблемы.

Ранее предполагалось, что в январе «Барса» приобретет вратаря высокого уровня. Возможный вариантом называл Де Хеа, который с лета свободный агент. Однако, похоже, в клубе решили сэкономить средства и попытаться приобрести опорного полузащитника.

После операции на спине Тер Стеген пропустит до 3 месяцев. Иньяки Пенья неплохо проявил себя в его отсутствие − он был одним из лучших игроков «Барсы» в матчах с «Порту» и «Атлетико».