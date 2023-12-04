«Барса» все-таки потеряла лидера до конца года. Похоже, его ждет операция

Марк-Андре тер Стеген исключен из состава «Барселоны» на этот год, сообщает Хави Мигель из Diario AS.

Тер Стеген не играл за «Барсу» с момента международного перерыва в середине ноября. Он получил травму спины во время игры за сборную Германии, и проблема никак не хочет уходить.

Врачи «Барсы» рассматривают различные варианты восстановления. Если консервативные методы не дадут результата, врачи прибегнут к хирургическому вмешательству.

Тер Стеген пропустит матчи против «Жироны», «Антверпена», «Валенсии» и «Альмерии».