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«Барса» все-таки потеряла лидера до конца года. Похоже, его ждет операция

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

Марк-Андре тер Стеген исключен из состава «Барселоны» на этот год, сообщает Хави Мигель из Diario AS.

Тер Стеген не играл за «Барсу» с момента международного перерыва в середине ноября. Он получил травму спины во время игры за сборную Германии, и проблема никак не хочет уходить.

Врачи «Барсы» рассматривают различные варианты восстановления. Если консервативные методы не дадут результата, врачи прибегнут к хирургическому вмешательству.

Тер Стеген пропустит матчи против «Жироны», «Антверпена», «Валенсии» и «Альмерии».

2 комментария
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Пришёл черед и Андрюхе сломаться - а вот и настал звездный час для Пеньи - теперь мяч в его надежных руках и ногах:)
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От травм не застрахован даже кипер, скорейшего выздоровления тер Штегену. Задел не плохой у Пеньи.
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