Неожиданный инсайд из Испании: в «Барсу» может перейти один из топов «Баварии», а в Мюнхен может отправиться лидер обороны команды Хави
Ждете такой обмен?
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может оказаться в «Барселоне». По информации As, каталонский клуб хочет усилить полузащиту следующим летом.
Для этого «блауграна» планирует встретиться с несколькими агентами в Германии, чтобы изучить, кто из игроков Бундеслиги может усилить клуб. При этом приоритетной целью для «Барсы» и ее тренера Хави является Киммих. Хави уже несколько раз общался с немцем, и он готов перейти в «Барселону».
А по обратному маршруту может отправиться Рональд Араухо – об этом пишет Diario As, будет ли это сделка по обмену игроков или прямые продажи – не уточняется.
Хотя, конечно, не верю, что Барса отдаст Араухо - это лидер команды и ее будущее наряду с Гави, Педри, Бальде и Ямалем. И откуда деньги на Киммиха достать - даже с истекающим через год контрактом Йозуа будет стоить не менее 30-40 млн евро.
или ты решил весь неликвид за один раз сплавить:)))) 🤣