FC Barcelona
Блог

Неожиданный инсайд из Испании: в «Барсу» может перейти один из топов «Баварии», а в Мюнхен может отправиться лидер обороны команды Хави

Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Бавария Бавария
Барселона Барселона
Рональд Араухо Рональд Араухо
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Ждете такой обмен?

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может оказаться в «Барселоне». По информации As, каталонский клуб хочет усилить полузащиту следующим летом.

Для этого «блауграна» планирует встретиться с несколькими агентами в Германии, чтобы изучить, кто из игроков Бундеслиги может усилить клуб. При этом приоритетной целью для «Барсы» и ее тренера Хави является Киммих. Хави уже несколько раз общался с немцем, и он готов перейти в «Барселону».

А по обратному маршруту может отправиться Рональд Араухо – об этом пишет Diario As, будет ли это сделка по обмену игроков или прямые продажи – не уточняется.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серж Ск
Араухо будущий капитан Барсы, его никто не продаст.
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amigo88
Киммих, конечно, в полном порядке и точно Барсе пригодился бы, но обменивать его на Араухо не вариант. Это как отдать первое блюдо, чтобы получить взамен второе - всё равно сытым не будешь :)
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red blue Tyumen’
Такой бред несусветный. Киммих один из лучших ЦП мира, символ Баварии. Араухо стена обороны и лидер Барсы. Смысл им что-то менять?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Только не Араухо, лучше Феррана отдать за Киммиха:))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumer
Ответ Rachid
Только не Араухо, лучше Феррана отдать за Киммиха:))
Еще смело Ореоля, Левандовски и маркоса алонсо)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yulay
Ответ red blue Tyumen’
Такой бред несусветный. Киммих один из лучших ЦП мира, символ Баварии. Араухо стена обороны и лидер Барсы. Смысл им что-то менять?
позиции Киммиха, возможно, не так крепки при новом тренере. Были новости про не лучшие отношения с Тухелем, плюс он даже по игровому времени 9-10 в Баварии. Так что тут возможны разные варианты.
Хотя, конечно, не верю, что Барса отдаст Араухо - это лидер команды и ее будущее наряду с Гави, Педри, Бальде и Ямалем. И откуда деньги на Киммиха достать - даже с истекающим через год контрактом Йозуа будет стоить не менее 30-40 млн евро.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
надо отдать Хави пусть там поработает черлидером
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BurBon
Этот бред даже комментировать смысла нет, достаточно посмотреть на источник, хотя и без него любому адекватному человеку понятно, что Араухо никто ни за какие деньги не отдаст, это лидер нынешней Барселоны.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ Shumer
Еще смело Ореоля, Левандовски и маркоса алонсо)
это не будет многовато за одного..??….)))
или ты решил весь неликвид за один раз сплавить:)))) 🤣
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
messi_leo
Полностью идиотский для Барсы обмен. Стареющий Киммих, пока еще топ, но не надолго, против молодого, уже топа, в полном расцвете сил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumer
Ответ Rachid
это не будет многовато за одного..??….))) или ты решил весь неликвид за один раз сплавить:)))) 🤣
Гулять, так гулять) Барса же весь это сброд себе взяла, да еще и рафинью за 55 со слезами на глазах сплавили к нам)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ Орынгали Амирханов
А нахрена Баварии Торрес, на этой позиции у Баварии по крайней мере 4 игрока куда лучше него
а потому что, он не совсем нужен Барсе:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Привет сплетникам!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TJ tigra
Араухо сам не захочет. пока что так. так что сплетни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евсей Пролеткин
Хави, любит покупать!!! Самое интересное кого продают ,отдают в аренду , Они играют там прекрасно. А кого купили сами знаете . как то молодая команда не собирается. как ещё Хави своих ровесников не набрал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орынгали Амирханов
Ответ Rachid
Только не Араухо, лучше Феррана отдать за Киммиха:))
А нахрена Баварии Торрес, на этой позиции у Баварии по крайней мере 4 игрока куда лучше него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий