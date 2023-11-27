Неожиданный инсайд из Испании: в «Барсу» может перейти один из топов «Баварии», а в Мюнхен может отправиться лидер обороны команды Хави

Ждете такой обмен?

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может оказаться в «Барселоне». По информации As, каталонский клуб хочет усилить полузащиту следующим летом.

Для этого «блауграна» планирует встретиться с несколькими агентами в Германии, чтобы изучить, кто из игроков Бундеслиги может усилить клуб. При этом приоритетной целью для «Барсы» и ее тренера Хави является Киммих. Хави уже несколько раз общался с немцем, и он готов перейти в «Барселону».

А по обратному маршруту может отправиться Рональд Араухо – об этом пишет Diario As, будет ли это сделка по обмену игроков или прямые продажи – не уточняется.