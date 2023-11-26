Игроков «Барсы» спросили о неназначенном пенальти на Рафинье. Бразилец не сдержал эмоций
В субботу «Барса» потеряла два очка в гостях у «Райо». Каталонцы были близки к победе, но на 90+4 минуте Альфонсо Эспино пытался опередить Рафинью в борьбе за мяч. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро посчитал, что все было в рамках правил, однако непоставленным пенальти разжег эмоции игроков, тренеров и, конечно, болельщиков.
После матча первые вопросы к игрокам «Барсы» были именно об этом эпизоде. Только двое решились ответить журналистам – сам Рафинья и Феликс. Португалец был спокоен, а бразилец не сдержал эмоций.
Репортер: «Это был пенальти?»
Рафинья: «А вы как считаете?»
Жоау Феликс: «Конечно».
я же написал ставка на 109 тысяч, в плане выигрыша
и то на то, в чем разбираюсь - футбол и UFC