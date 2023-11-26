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Игроков «Барсы» спросили о неназначенном пенальти на Рафинье. Бразилец не сдержал эмоций

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В субботу «Барса» потеряла два очка в гостях у «Райо». Каталонцы были близки к победе, но на 90+4 минуте Альфонсо Эспино пытался опередить Рафинью в борьбе за мяч. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро посчитал, что все было в рамках правил, однако непоставленным пенальти разжег эмоции игроков, тренеров и, конечно, болельщиков.

После матча первые вопросы к игрокам «Барсы» были именно об этом эпизоде. Только двое решились ответить журналистам – сам Рафинья и Феликс. Португалец был спокоен, а бразилец не сдержал эмоций.

Репортер: «Это был пенальти?»

Рафинья: «А вы как считаете?»

Жоау Феликс: «Конечно».

11 комментариев

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messi_leo
В смысле этот недозащитник откровенно играет в ноги игрока, сбивает его и еще возникают какие-то вопросы?
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Сергей Кондратьев
Вот из-за этого нехорошего человека у меня не зашла ставка на 109 тысяч... Моему негодованию нет предела
Когжа каартиру продашь, машину, жена уйдет и ты станешь бомжом, может тогда негодованию твоему придет конец.
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Сергей Кондратьев
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Когжа каартиру продашь, машину, жена уйдет и ты станешь бомжом, может тогда негодованию твоему придет конец.
вряд ли 500 рублей в неделю способны лишить меня всего вышеописанного, и тем более жены,которой у меня и так нет
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данислам дадыбаев
Нужно сосредоточиться на другие матчи то что уже сделал уже не вернуть
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X Z R
нужно играть нормально и забивать чтобы не надеется на пенальти. атаки нет вообще! в последних несколько матчах это видно. так что если сливаем порту, прощай лч и привет ле
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Altim
Пенальти- не пенальти, а с такой игрой чемпионства не будет, если соперники сами не подарят (такое тоже бывает).
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Сергей Кондратьев
Вот из-за этого нехорошего человека у меня не зашла ставка на 109 тысяч... Моему негодованию нет предела
Так ты написал же 109.000, а теперь 500 в неделю😂 ты уж определись. Или ты ипел ввиду кэ был 218 и у тебя в прессе не жашла одна ставка?
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Сергей Кондратьев
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Так ты написал же 109.000, а теперь 500 в неделю😂 ты уж определись. Или ты ипел ввиду кэ был 218 и у тебя в прессе не жашла одна ставка?
конечно.
я же написал ставка на 109 тысяч, в плане выигрыша
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Сергей Кондратьев
конечно. я же написал ставка на 109 тысяч, в плане выигрыша
Когда говорят ставка - имеют ввиду поставленную сумму. Но ты имей ввиду, с 500 все начинается, дальше больше, глубже, влажнее.
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Сергей Кондратьев
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Когда говорят ставка - имеют ввиду поставленную сумму. Но ты имей ввиду, с 500 все начинается, дальше больше, глубже, влажнее.
не-не-не. уже не первый год, я виду подсчёт и нахожусь в плюсе. больше 2000 в неделю не ставлю,т.е. 4 ставки по 500 на экспресс.
и то на то, в чем разбираюсь - футбол и UFC
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