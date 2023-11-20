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В «Барселоне» нарастает тревога из-за Бальде. Защитник выступает хуже прежнего, и в клубе знают, в чем причина

Алекс Бальде Алекс Бальде
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Пора исправляться.

В новом сезоне Алекс Бальде показывает более блеклую игру, чем в прошлом. Чуть больше года назад 20-летний левый защитник ворвался в основу «Барселоны» и почти сразу же стал ключевым игроком команды Хави.

Однако в первой трети сезона 23/24 он не демонстрирует тот же уровень, что и раньше, и журналист Тони Хуанмарти сообщил, что в клубе есть из-за этого некоторое беспокойство.

В «Барсе» видят, что показатели Бальде в этом сезоне менялись постепенно. Защитник провел предсезонную подготовку на хорошем уровне, но постепенно его результаты ухудшались: он начал допускать оплошности на поле, а результативных действий практически не было (0 голов и 1 ассист). Тот факт, что его не вызвали в сборную на последние матчи отбора на Евро — симптом того, что он выступает не на том уровне, как в прошлом сезоне.

По словам Тони Хуанмарти, в клубе замечают у игрока «определённое расслабление». Это связывают с тем, что конкуренция с Маркосом Алонсо не требует особых усилий, а в сентябре Бальде подписал продление контракта до 2028 года.

Однако тренерский штаб уверен, что способность Канселу играть слева и невызов в сборную послужат Бальде мотивацией.

2 комментария

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Итачи Учиха
Кто ж вам не давал подписать Гримальдо для конкуренции и отпустить Алонсо. Не думаю, что воспитанник попросил бы огромную личку
+1
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+1
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ЧИКО
Так если он, в свои 20 лет так относиться к делу, то его вообще гнать надо… что значит малолетний сопляк строит себе такие планы, зачем напрягаться, деньги и так текут? Провалился этот эксперимент с Кансело на левом фланге, так что это не решение…. Гави там до истома воюет в каждом матче, а этот такой умный да? Вместо Альбы поставили и вот тье на….
0
0
0
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